Xiaomi TV F da 65" a 359€, il best buy Amazon del giorno

Scopri l'offerta Xiaomi TV F 65: 65" 4K HDR10, Fire TV e Alexa integrata a €359 su Amazon.it. Scheda tecnica, pro e contro e consigli per l'acquisto.
Scopri l'offerta Xiaomi TV F 65: 65" 4K HDR10, Fire TV e Alexa integrata a €359 su Amazon.it. Scheda tecnica, pro e contro e consigli per l'acquisto.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 24 nov 2025
Xiaomi TV F da 65

€359 per portarsi a casa un Xiaomi TV F 65? Sembra incredibile, ma è proprio questa l’offerta che Amazon mette oggi sul piatto, abbattendo il prezzo di listino di ben 210 euro! Uno sconto del 37% che non passa certo inosservato e che trasforma la scelta di una smart TV in un vero colpo di fortuna per chi vuole il massimo dello spettacolo a un prezzo che difficilmente si ripeterà. Stiamo parlando di un televisore da 65 pollici, 4K UHD, pronto a diventare il cuore pulsante del tuo salotto, con una dotazione smart che lascia senza parole: Fire TV integrato, Alexa per il controllo vocale immediato e compatibilità AirPlay per chi vuole collegare in un attimo dispositivi Apple. Un’offerta così vantaggiosa non si incontra tutti i giorni e, a questo prezzo, la tentazione di aggiornare la propria esperienza visiva è davvero irresistibile!

Ordina subito

Prestazioni che conquistano, tecnologie da top di gamma

Con Xiaomi TV F 65 ogni dettaglio è pensato per stupire: il pannello da 165 cm regala immagini mozzafiato in 4K, mentre il supporto HDR10 garantisce colori brillanti e contrasti profondi, perfetti per godersi film, serie TV e gaming occasionale come mai prima d’ora. La tecnologia MEMC e la funzione Game Boost 120Hz assicurano una fluidità d’immagine ideale anche per i videogiochi più frenetici, eliminando fastidiosi scatti e rendendo ogni scena coinvolgente. Non manca nulla nemmeno sul fronte smart: grazie a 2GB di RAM e ben 32GB di storage, la navigazione tra app e contenuti è sempre scattante e senza attese. L’accesso diretto a Netflix, Prime Video e alle piattaforme più popolari è immediato, mentre il triplo sintonizzatore DVB-C/S/S2/T/T2 offre la massima libertà per la ricezione dei canali tradizionali, senza limiti e senza complicazioni.

BlackFriday
XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

BlackFriday

359,00569,00€-37%

Vedi l’offerta

La scelta intelligente per la tua casa, senza compromessi

Scegliere Xiaomi TV F 65 significa portare nella propria casa un grande schermo che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, grazie a dimensioni ben bilanciate (39,1 x 144,5 x 90 cm) e un peso di circa 20 kg. Perfetta per chi cerca una smart TV affidabile, pronta all’uso e ricca di funzioni che semplificano la vita di tutti i giorni. L’offerta attuale su Amazon non prevede ulteriori sconti per gli utenti Prime, ma il risparmio già incluso è talmente elevato da rendere questa proposta praticamente imbattibile. Prima di procedere all’acquisto, ricorda di verificare le condizioni di reso – generalmente 30 giorni su Amazon – e di dare un’occhiata a eventuali bundle o promozioni aggiuntive che potrebbero rendere l’affare ancora più interessante. Se desideri una smart TV grande, potente e pronta a stupire, questa è la tua occasione: non lasciarti sfuggire Xiaomi TV F 65, il vero protagonista del tuo intrattenimento domestico!

Prendilo adesso in sconto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Gadget e Device inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Echo Dot Max in offerta: l’occasione perfetta per una casa davvero smart
Smart Home

Echo Dot Max in offerta: l’occasione perfetta per una casa davvero smart
Monitor curvo KTC 24
Gadget e Device

Monitor curvo KTC 24" FHD 180Hz: fluidità top a meno di 90€ su Amazon
Goditi la musica al meglio con questa cassa Bluetooth Sony in offerta
Gadget e Device

Goditi la musica al meglio con questa cassa Bluetooth Sony in offerta
Motorola Razr 60 Ultra, oggi tuo con il super sconto Amazon
Smartphone

Motorola Razr 60 Ultra, oggi tuo con il super sconto Amazon
Link copiato negli appunti