"10 euro per ogni video che guardi" l'offerta di lavoro è virale e tutti vogliono farlo

Immagina di ricevere un messaggio che promette 10 euro per ogni video che guardi sui social media.

La proposta sembra allettante, troppo per non essere vera, ma milioni di utenti ci hanno creduto. Quello che sembrava un sogno facile e veloce si è trasformato, però, in una truffa. La promessa di guadagnare soldi semplicemente guardando video è stata condivisa e ripetuta su numerose piattaforme, tanto che l’offerta ha rapidamente preso piede, diventando virale.

Ma dietro a questa falsa offerta, si nasconde un’operazione ben più pericolosa: una truffa che sfrutta la curiosità e l’avidità delle persone, promettendo guadagni facili in cambio di azioni che sembrano innocenti. Il meccanismo è semplice: dopo aver cliccato su un link o aver aderito alla proposta, l’utente viene portato su un sito che richiede l’inserimento dei propri dati personali, tra cui informazioni bancarie e numeri di carta di credito. Una volta completato il processo, niente guadagni, solo un conto svuotato.

Attenzione al pagamento dei 10 euro

Questo tipo di truffa rientra in una categoria di inganni sempre più comune: l’ingegneria sociale, ovvero il processo di manipolazione psicologica finalizzato a ottenere informazioni riservate sfruttando il comportamento umano. Qui, l’inganno ha trovato terreno fertile nei desideri di chi cerca di guadagnare senza sforzo, una formula che attira soprattutto chi non ha esperienze pregresse nel campo delle truffe online.

L’appeal dell’offerta è semplice: guadagnare senza fare nulla se non guardare qualche video. Ma ciò che molti ignorano è che la promessa di soldi facili non è solo un’illusione, ma una trappola ben congegnata. Le piattaforme che propongono offerte simili sono infatti spesso create per sfruttare la nostra necessità di instant gratification, quella ricerca immediata di ricompense che ci spinge a compiere azioni senza riflettere.

“Ti basta guardare, noi ti paghiamo”: la frase che sembra una manna dal cielo per chi ha bisogno di soldi extra, ma che in realtà è un segnale di allarme. Le modalità con cui queste truffe si diffondono sono varie, ma la regola comune è sempre la stessa: creare una promozione che sembra troppo buona per essere vera e farla diventare virale attraverso il passaparola sui social. Un altro dettaglio che non passa inosservato è la rapida diffusione attraverso i gruppi di WhatsApp e Telegram, che in questo caso si sono trasformati in canali ideali per propagare l’inganno. Gli utenti sono invitati a condividere il link con amici e parenti, aumentando così la portata della truffa.

L’aspetto interessante di questa truffa, che potrebbe sembrare scontato, è il modo in cui sfrutta l’affinità con il mondo dei social media e l’abitudine a guadagnare in modo “easy” tramite piattaforme come YouTube, Twitch o TikTok. È quasi naturale, quindi, pensare che un’offerta del genere possa sembrare realistica, soprattutto quando l’utente medio è abituato a ricevere soldi o regali per l’interazione con i contenuti online.

Non è la prima volta che offerte di questo tipo impazzano, ma ogni volta che ciò accade, i truffatori si evolvono, perfezionando il loro inganno. Le vittime di queste truffe si trovano a dover fare i conti con addebiti non autorizzati o, nel peggiore dei casi, con il furto di identità. In molti casi, l’utente che spera di guadagnare facilmente si ritrova con migliaia di euro in addebiti bancari, un prezzo che potrebbe costare ben più di qualche “video guardato”.

In questi casi, l’unico consiglio che possiamo dare è prevenire piuttosto che curare. Non c’è mai nulla di gratuito su Internet, soprattutto se il guadagno arriva senza uno sforzo reale. Avere sempre un occhio attento e cercare segnali di allarme, come offerte che sembrano troppo vantaggiose o siti non sicuri, è il primo passo per evitare danni. E, se hai dei dubbi, è sempre meglio non cliccare mai su link sospetti.