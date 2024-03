Cassa JBL: prezzi letteralmente IMPAZZITI grazie alle OFFERTE di Primavera

Una cassa che sia di ottima qualità e che soprattutto non costi un occhio della testa non è semplice da trovare. Oggi vi semplifichiamo questo duro lavoro e presentiamo uno dei prodotti per la riproduzione musicale più desiderati su Amazon. Grazie alle offerte di Primavera, potrai acquistare un ottima cassa portatile di JBL, con un fantastico sconto del 25% che va a fissare il prezzo finale a soli 89,99€.

Cassa JBL su Amazon: lo sconto di oggi è davvero imperdibile

Questa cassa ha una particolarità rispetto alle altre casse di JBL, ossia che è stata creata in collaborazione con il DJ di fama mondiale Martin Garrix, ispirandosi ai caratteri della copertina del suo album “Starlight”. JBL in questo caso ci ha voluto offrire un suono ancora più forte, con un sistema di diffusione a 2 vie progettato appositamente per poter offrire un ottimo suono sulle frequenza basse. È inoltre presente anche un tweeter separato che produrrà in maniera chiara e nitida invece le alte frequenze.

Grazie a questa cassa potremo fare festa per tutta la notte, essendo che riesce a durare fino a 12 ore consecutive con una sola ricarica; dunque, smetti di preoccuparti della sua autonomia! Il suo design è molto vivace e soprattutto è impermeabile grazie all’impermeabilità IP67, potendola quindi portare in piscina o in altre zone dove potrebbe bagnarsi o sporcarsi di polvere.

Acquista subito questo prodotto eccezionale di JBL, solo per oggi troverai questa cassa Bluetooth su Amazon a un prezzo davvero di favore: con il 25% di sconto, potrai acquistare la cassa a soli 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.