2 crypto e una prevendita che possono esplodere nel mese di aprile

Il mese di aprile è ormai arrivato a metà e, sebbene il mercato abbia subito un pesante scossone verso il basso, questo non significa che siamo entrati in un bear market, soprattutto con l’halving di Bitcoin alle porte.

Ma ha senso oggi cercare di aprire delle posizioni sulle altcoin? In realtà sì, almeno se si pensa che il mercato rialzista riprenderà a breve. Noi non possiamo prevedere il futuro ovviamente ma, almeno allo stato attuale delle cose, siamo solo in una fase di lateralità delle crypto, al massimo una correzione leggera.

Certo, ci sono altcoin che hanno perso il 50% del loro valore, le quali non fanno parte di questa “correzione leggera” della quale abbiamo appena parlato, ma non tutte sono così.

Il discorso lo facciamo ovviamente basato su Bitcoin e altre crypto principali che non hanno sentito colpi troppo duri sul prezzo, i quali sono progetti stabili e affermati per i quali ci vuole ben altro prima di farli sobbalzare pesantemente. Vediamoli insieme.

BNB

La prima moneta della quale vogliamo parlare è certamente Binance Coin, la quale ha allegramente alzato le spalle durante il ritracciamento e proseguito imperterrito per la sua strada. Si parla di appena una correzione del 10% dai suoi massimi, decisamente sotto la media e che non si può nemmeno definire come un vero ritracciamento.

Questo per due ragioni principali. La prima è che Binance sta tornando a registrare numeri record rispetto agli altri exchange dopo l’allontanamento di Zao, il quale si era dimesso dopo le accuse della SEC che hanno fatto precipitare il valore di BNB.

La seconda ragione è insita nei continui launchpool/launchpad che vengono lanciati praticamente a getto continuo, i quali incentivano gli utenti a holdare BNB e accumularne il più possibile per accedere alle succose ricompense pagate nei nuovi token.

Infine, Binance rimane quasi un monopolista nel settore dei migliori exchange, praticamente senza veri rivali in quanto a volumi di scambio e diffusione globale. Al netto delle scaramucce con una SEC sempre più pressante sul mercato (ma con scarsissimi successi), questo exchange e la sua moneta appaiono più solidi che mai.

TON

La moneta TON della chain Toncoin è qualcosa che difficilmente si può spiegare solo a parole, occorre dare uno sguardo al suo grafico davvero pazzesco per rendersene conto. Sebbene si trovi a circa un 20% dai suoi massimi, è solo una piccola conca in una linea praticamente verticale.

Per dare un po’ più di contesto, si parla di una crescita nel prezzo che non ha visto vere e prolungate correzioni da agosto 2023. Anche quando il resto del mercato era ancora molto incerto, TON sembrava già potersi ergere come outsider nel settore.

Nel caso non sapessi cos’è TON, ci riferiamo alla moneta della blockchain Toncoin, ovvero la stessa realizzata dagli sviluppatori di Telegram. Questa beneficia certamente di un team affermato, una realtà solida alle spalle e anche il marketing martellante che viene fatto proprio su Telegram nelle chat degli utenti. Magari una pratica discutibile ma sicuramente efficace.

99Bitcoins Token

Infine vogliamo citare una prevendita che sta macinando numeri importanti tra i prossimi lanci, ovvero 99Bitcoins token. Si tratta di una piattaforma Learn to Earn, ovvero impara per guadagnare che, fin da questo, fa capire quanto sia innovativa e allettante.

Essere pagati per imparare, chi non vorrebbe questo? Ebbene, il Learn to Earn potrebbe diventare il prossimo mega-trend nel settore delle criptovalute dove, notoriamente, le novità vengono accolte con grande FOMO e passione dalla community.

La moneta 99BTC è appena iniziata, raccogliendo già oltre 400.000 dollari alla scrittura di questo articolo, con l’obiettivo di superare il milione. Accaparrarsi oggi un token che non è ancora stato prezzato dal mercato e attendere il listing sugli exchange, potrebbe essere una strategia interessante per gli investitori più audaci.