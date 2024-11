20 ore di musica no-stop con lo Speaker Bluetooth JBL: oggi a quasi metà prezzo

Per creare l’atmosfera giusta, soprattutto durante le prossime vacanze natalizie, non puoi non avere un diffusore dalle prestazioni ottimali. Ti consigliamo lo Speaker Bluetooth Portatile JBL Charge 5, oggi disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto maxi del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Speaker Bluetooth Portatile JBL Charge 5: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Speaker Bluetooth Portatile JBL Charge 5 è un ottimo diffusore che è in grado di creare l’atmosfera che vuoi con la tua musica preferita in ogni ambiente.

Grazie al JBL Pro Sound, ad un driver racetrack e a due JBL Bass Radiator, questo gioiellino può riprodurre dal tuo smartphone o tablet tutte le tue canzoni offrendoti un suono potente con bassi profondi ed alti super cristallini.

L’autonomia è un altra caratteristica di spicco della cassa in quanto offre fino a 20 ore di riproduzione musicale senza fili dai dispositivi con Bluetooth. Inoltre, per ricaricarlo basterà un attimo grazie al powerbank integrato.

Questo modello risulta essere anche super resistente: è dotato della certificazione waterproof e dustproof IPX67, quindi non teme nè l’acqua nè la polvere e potrai portarlo ovunque nelle tue avventure all’aria aperta, che sia al parco o in piscina.

