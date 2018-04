Microsoft rivela i Games With Gold di maggio

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato ufficialmente tutti i nuovi giochi che rientreranno nel mese di maggio 2018 nella sua ben nota promozione speciale “Games With Gold” dedicata a tutti i possessori di una console Xbox 360 o Xbox One che contestualmente sono abbonati al programma “Xbox Live Gold”. Trattasi della ben nota promozione che vede offrire ogni mese due giochi in omaggio sia ai possessori di una console Xbox 360 che hai possessori di una console Xbox One (Xbox One, Xbox One S e Xbox One X).

Dal primo di maggio, dunque, Microsoft offrirà ai possessori delle sue console next generation il gioco Super Mega Baseball 2 e dal 16 del mese anche il gioco Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Non meno interessanti anche i titoli che saranno offerti gratuitamente a tutti i possessori di una console Xbox 360. A partire dal primo del mese, il gigante del software offrirà il gioco Sega Vintage Collection: Streets of Rage e dal 16 mese anche Vanquish. Da evidenziare che grazie alla funzione di retrocompatibilità, anche i possessori di una console Xbox One potranno scaricare e giocare ai titoli per Xbox 360. Per i possessori di una console next generation, dunque, i vantaggi della promozione Games With Gold raddoppiano.

Trattasi di una ghiotta opportunità per rinnovare il proprio parco giochi senza dover mettere ulteriormente le mani al portafoglio. Tutti i giochi potranno essere scaricati attraverso una sezione apposita del Microsoft Store delle console. La promozione è un’esclusiva della casa di Redmond. L’offerta, quindi, non potrà essere riscattata altrove.