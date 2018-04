Occhiali Bluetooth a conduzione ossea in offerta

Floriana Giambarresi,

Con l’avvicinarsi del caldo, chi desidera proteggere gli occhi dal sole e passeggiare all’aperto ascoltando della buona musica senza fili potrebbe trovare comodi un paio di occhiali da sole Allimity con tecnologia di conduzione ossea, che inviano musica all’interno dell’orecchio tramite una vibrazione: protagonisti di una offerta lampo su Amazon, hanno oggi un prezzo conveniente che passa dai 53 euro ai 19,99 euro con spedizione gratuita.

Abbinabili a qualsiasi smartphone e tablet dotati di connettività Bluetooth (come gli iPhone e gli iPad, i Samsung, gli LG, i Sony, Oppo, Xiaomi, Huawei e via dicendo), gli occhiali da sole senza fili consentono di ascoltare musica sentendo comunque tutti i suoni provenienti dall’ambiente circostante, rappresentando così una buona soluzione per chi fa jogging, ciclismo, escursioni a piedi, in bicicletta e tutte le altre attività all’aperto. Dispongono di vetri antiriflesso, anti-raggi UV, anti-appannamento e anti-esplosione.

Gli occhiali si ricaricano via microUSB e consentono chiamate telefoniche senza fili, dal telefono abbinato, fino a 6 ore di durata e fino a 6 ore di riproduzione della musica. Presenti dei tasti dietro l’orecchio che servono per l’accensione e lo spegnimento del device, per regolare il volume e per cambiare il brano musicale in riproduzione.

Trattasi dunque di occhiali con cuffie a conduzione ossea pratiche e confortevoli, adatte specialmente per chi ama ascoltare la musica all’aperto, mentre svolge dell’attività fisica. Praticità e comfort di cui è possibile dotarsi approfittando dell’offerta lampo su Amazon.