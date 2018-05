Filippo Vendrame,

Alla conferenza F8, Mark Zuckerberg ha annunciato che Facebook integrerà entro fine anno una funzione dedicata al dating. Questa clamorosa mossa trasformerà il social network in un potente rivale di Tinder e di tutte le altre piattaforme online di dating. Annuncio che è bastato a generare un terremoto in questo settore. Basti pensare che le azioni di Match Group, la società che gestisce le maggiori app di dating, sono crollate del 17%.

Mark Zuckerberg ha spiegato che uno degli obiettivi di Facebook è quello di collegare le persone e che è venuto il momento di favorire la nascita delle coppie. All’interno della piattaforma sono presenti molti single e quindi, adesso, l’attenzione sarà spostata su di loro. L’obiettivo, però, sarà quello di aiutare gli iscritti a creare relazioni di lungo termine e non fugaci incontri. Questa piattaforma di dating sarà integrata all’interno dell’applicazione di Facebook ma sarà allo stesso tempo anche separata e totalmente opzionale. Mark Zuckerberg ha, infatti, evidenziato come la società abbia da subito lavorato per garantire la privacy e la sicurezza dei suoi iscritti che intendono utilizzare questo nuovo servizio.

In altri termini, chi intenderà utilizzare questa piattaforma potrà creare un profilo alternativo che sarà utilizzato solamente all’interno di questo servizio di incontri e non sarà quindi visibile all’interno del social network principale. Anche la chat sarà gestita a parte.

Inizialmente sembrava che questa piattaforma potesse essere disponibile solo per gli iscritti che dichiarano di essere single sul loro profilo. In realtà non ci sarebbe alcune indicazione reale che Facebook stia seguendo questa strada. La piattaforma per gli incontri potrebbe essere potenzialmente aperta a tutti gli iscritti.

Mancano, comunque, molti dettagli su come funzionerà effettivamente questo servizio di incontri che, comunque, non arriverà molto presto. Quello che è certo è che Facebook si appresta a rivoluzionare il mondo del dating online con una soluzione che potrebbe letteralmente affossare le altre piattaforme oggi utilizzate dalle persone. Facebook, infatti, può contare su un bacino di iscritti ben più vasto di quello delle altre piattaforme ed, inoltre, non ci sono indicazioni che intenda mettere a pagamento questo servizio di incontri. Si ricorda, infatti, che molte app di dating sono gratuite di base ma che per poter accedere ad alcuni servizi particolari gli iscritti devono mettere mano al portafogli.

Nel corso dei prossimi mesi se ne saprà molto di più, ma la sensazione è che Facebook possa aver trovato un nuovo settore in cui espandersi.