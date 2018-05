Facebook F8: effetti AR e video chat per Instagram

Luca Colantuoni,

Facebook ha annunciato diverse novità durante il primo giorno della conferenza F8, molte delle quali riguardano Instagram. Oltre al filtro per il bullismo e la nuova modalità di condivisione che permette di pubblicare nelle Storie gli scatti effettuati con la GoPro e i brani ascoltati su Spotify, gli utenti potranno utilizzare gli effetti AR e le video chat. L’azienda ha inoltre modificato la sezione Esplora.

L’anno scorso Facebook aveva presentano la Camera Effects Platform e il tool AR Studio che permette agli sviluppatori di aggiungere frame animati, maschere ed effetti allo streaming live. La nuova versione del tool consente di creare oggetti 3D che possono essere inseriti nel mondo reale attraverso la fotocamera dello smartphone. Gli utenti Instagram vedranno i filtri AR dei loro follower e potranno testare gli effetti direttamente nelle Storie. È possibile così scoprire il suo autore e iniziare a seguire l’account.

Instagram Live viene utilizzato da oltre 100 milioni di utenti, quindi l’azienda di Menlo Park ha deciso di offrire le video chiamate all’interno di Direct. Durante una conversazione è possibile toccare l’icona della videocamera in alto a destra e avviare una video chat one-to-one o di gruppo. Gli utenti possono minimizzare la schermata e continuare la chat.

Facebook ha infine aggiornato la sezione Esplora per semplificare la scoperta di nuovi contenuti. La schermata è ora organizzata in canali relativi agli interessi degli utenti. I pulsanti corrispondenti ad ogni argomento sono mostrati nella parte superiore e possono essere sfogliati in orizzontale. Le funzionalità saranno disponibili nelle prossime settimane.