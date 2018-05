Microsoft blocca April 2018 Update su alcuni PC

Microsoft ha iniziato il rilascio di Windows 10 April 2018 Update alcuni giorni fa con gli utenti interessati che possono scaricare ed installare manualmente sui loro PC Windows 10 questo nuovo ed importante aggiornamento funzionale. Tuttavia, la casa di Redmond ha anche fatto sapere di aver bloccato l’installazione di questo aggiornamento su alcuni notebook Alienware. I modelli coinvolti sono: Alienware 13 R3, Alienware 15 R3, Alienware 15 R4, Alienware 17 R4 e Alienware 17 R5.

Apparentemente sembra che se uno di questi notebook dovesse installare Windows 10 April 2018 Update potrebbe incorre in un problema fastidioso di funzionamento. Nello specifico, gli utenti potrebbero visualizzare una schermata nera quando tentano di ripristinare il loro PC dalla modalità di risparmio energetico. Provando ad installare Windows 10 April 2018 Update, gli utenti in possesso di uno di questi notebook visualizzeranno uno strano messaggio di errore.

Some apps need to be uninstalled. These programs need to be uninstalled because they aren’t compatible with the upgrade: Hybrid laptops with discrete GPU connected to the display.