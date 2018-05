Build 2018, partnership con DJI e Qualcomm

Filippo Vendrame,

A Build 2018, Microsoft ha annunciato due nuove importanti partnership per il mondo IoT con Qualcomm e DJI, il noto produttore di droni. L’annuncio è stato dato all’inizio del Keynote della conferenza per gli sviluppatori direttamente dal CEO della società Satya Nadella. Per quanto riguarda l’accordo con Qualcomm, sarà realizzato un apposito kit per sviluppatori dedicato alla visione per l’intelligenza artificiale che sarà basato sulla piattaforma Azure IoT Edge.

Questa partnership consentirà agli OEM di sviluppare soluzioni IoT basate su telecamere che sfrutteranno l’hardware di Qualcomm e i software Microsoft. Queste soluzioni possono utilizzare i servizi di Azure Machine Learning e sfruttare l’accelerazione hardware disponibile tramite la Vision Intelligence Platform e la AI Engine di Qualcomm. Questi prodotti, quindi, potranno essere sfruttati per realizzare servizi Azure avanzati come il machine learning e i servizi cognitivi e analitici che possono essere scaricati dal cloud per essere eseguiti all’interno dei dispositivi client.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo accordo con DJI, il noto costruttore di droni realizzerà un SDK che porterà il pieno controllo del volo e la capacità di trasferimento dei dati in tempo reale a centinaia di milioni di PC Windows 10. Inoltre, DJI ha scelto Azure come piattaforma cloud preferenziale per i propri prodotti commerciali e servizi SaaS.

DJI e il gigante del software stanno inoltre pianificando di sviluppare insieme nuove soluzioni che sfruttino Azure IOT Edge e i servizi AI di Microsoft per offrire nuove opportunità in molti settori, tra cui l’agricoltura, l’edilizia, la sicurezza pubblica ed altro ancora.

Due partnership molto importanti che aprono nuovi ed interessanti scenari nel settore delle IoT che si sta dimostrando molto dinamico in questi ultimi anni.