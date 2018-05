Tesla, un brevetto rivela i segreti del Solar Roof

Filippo Vendrame,

Le Tesla Solar Roof sono delle innovative tegole che permettono di sostituire in un colpo solo le tradizionali tegole dei tetti ed i pannelli solari. Grazie al loro utilizzo, le persone possono dotarsi di una fonte energetica rinnovabile senza dover installare soluzioni spesso poco piacevoli dal punto di vista estetico come i pannelli solari. Grazie alla scoperta di Electrek che ha rinvenuto un brevetto dell’azienda di Elon Musk, è possibile capire meglio come funziona questo innovativo prodotto.

La tecnologia che sta alla base di queste speciali tegole è comprensibilmente molto complicata e conferma quanto disse lo stesso Elon Musk che al momento della presentazione delle Tesla Solar Roof affermò che dietro a questo progetto c’era moltissima tecnologia. Le parti meno complicate sono le celle di queste tegole che sono realizzate da Panasonic, storico partner di Tesla, anche se è stata sviluppata una particolare tecnologia legata ai connettori che permette di collegare insieme tutte le tegole in maniera tale che la loro installazione non richieda molto tempo. La vera sfida, invece, è stata sul fronte estetico. Tesla, infatti, ha dovuto creare delle tegole che dalla strada potessero sembrare delle comuni tegole dei tetti ma che allo stesso tempo lasciassero passare la luce del sole, per evitare perdite di efficienza, cosa che avrebbe pregiudicato il rendimento della produzione di energia elettrica.

La scelta è caduta su una soluzione multistrato. Sopra e sotto le celle fotovoltaiche, infatti, Tesla ha collocato due strati di un particolare vetro che riflette la luce se guardato dal basso, in modo che sembri scuro ma che se visto dall’alto appare completamente trasparente, permettendo, così, ai raggi solari di passare.

Una soluzione tecnica estremamente complessa ma che sembra funzionare molto bene visti i risultati finali.