Microsoft rilascia il Patch Tuesday di maggio 2018

Puntuale come sempre, Microsoft ha rilasciato il nuovo Patch Tuesday per il mese di maggio 2018. Accanto ad una serie di corposi aggiornamenti per Windows 10, il gigante del software ha rilasciato anche alcuni aggiornamenti per Windows 7 e Windows 8.1. Ovviamente, trattasi di update che vanno a chiudere bug ed a risolvere falle di sicurezza. Il Patch Tuesday, infatti, non introduce mai novità funzionali.

Tutti coloro che utilizzano un PC con Windows 7 o Windows Server 2008 R2 SP1 potranno scaricare ed installare l’aggiornamento identificato dal codice KB4103718 che va a risolvere alcuni problemi in aree come il browser Internet Explorer e i server SMB. Disponibile anche l’aggiornamento KB4103712 tutto incentrato sulla sicurezza. Gli utenti che, invece, dispongono di un PC con Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 potranno scaricare ed installare l’update KB4103725. Il change log non è particolarmente ampio e segnala la risoluzione di una manciata di problemi in aree come il browser Internet Explorer ed il Desktop Remoto.

Disponibile per questi sistemi operativi anche un aggiornamento dedicato solamente alla sicurezza identificato dal codice KB4103715. Un Patch Tuesday, dunque, che non mette in evidenza alcun change log particolarmente significativo. In ogni caso, Microsoft continua ad affinare le sue piattaforme per renderle il più possibile sicure e stabili con l’obiettivo di offrire agli utenti un’ottima esperienza d’uso.

Vista la natura di questi aggiornamenti il suggerimento è quello di installarli quanto prima attraverso il canonico canale di Windows Update. Al termine dell’aggiornamento sarà chiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.