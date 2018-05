Facebook, archiviazione cloud per foto e video

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato tre importanti aggiornamenti della sua app che aiuteranno gli iscritti a creare ed a salvare i ricordi. Innanzitutto, gli iscritti potranno salvare le foto ed i video direttamente sul cloud di Facebook. Inoltre, arrivano i messaggi vocali nelle Storie e sarà data la possibilità di archiviare le Storie preferite per potervi accedere in un secondo momento. Il social network ha anche evidenziato che queste novità inizieranno ad essere disponibili in India per arrivare poco dopo nel resto del mondo.

Due delle tre novità riguarderanno la fotocamera integrata nell’app di Facebook. Quando gli utenti scatteranno una foto o registreranno un video potranno disporre di una nuova opzione che permetterà di salvare le foto ed i filmati direttamente nel proprio account su Facebook, risparmiando, così, spazio prezioso all’interno del proprio dispositivo. Opzione utile soprattutto suoi dispositivi low cost con poca memoria interna come quelli presenti in India. Le foto e i video salvati attraverso la fotocamera di Facebook saranno visibili all’utente solo dopo aver effettuato l’accesso a Facebook.

Se esiste un limite di capacità per le nuove opzioni di archiviazione, Facebook non ne ha fatto menzione, almeno al momento. Attualmente, è possibile salvare foto e video registrati dalla fotocamera sul rullino fotografico di un telefono, ma non su di un account Facebook. Il social network ha anche aggiunto l’opzione “Audio” nella fotocamera dell’app per creare Storie basate su messaggi vocali da condividere con gli amici.

I messaggi vocali oltre ad essere molto rapidi, permetteranno di condividere facilmente qualsiasi tipo di contenuto, anche in lingue differenti. Le Storie così strutturate potranno essere personalizzate con sfondi colorati o foto. Nelle prossime settimane, il social network inizierà a lanciare una funzione che permetterà agli utenti di archiviare le Storie preferite. Le Storie, infatti, si caratterizzano per scomparire dopo 24 ore.

Trattasi di novità molto importanti, pensate soprattutto per i mercati emergenti dove si utilizzano smartphone entry level ma che sicuramente piaceranno molto anche a tutti gli altri iscritti alla piattaforma.