HoweyCoins, una falsa ICO per educare sui rischi

Floriana Giambarresi,

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha lanciato un sito Web che fornisce una falsa ICO nel tentativo di istruire e mettere in guarda le persone sui rischi legati agli investimenti nelle offerte iniziali di criptovalute. Si chiama HoweyCoins e rispecchia esattamente il modo in cui diversi marketer di tutto il globo ingannano gli investitori ignari di tali sistemi.

Le Initial Coin Offering (ICO) rappresentano un modo per le nuove società di criptovalute di raccogliere grandi quantità di denaro. In una tipica offerta iniziale, viene data agli investitori la possibilità di acquistare una nuova moneta digitale prima che raggiunga il mercato, a un prezzo più basso. Ma vi è una vera e propria esplosione di truffe e frodi di titoli associati a criptovalute, ed è per tale motivo che l’ente statunitense ha deciso di lanciare tale sito Web: l’obiettivo è quello di educare il pubblico sui rischi delle ICO, molte delle quali probabilmente sono fraudolente, con i malintenzionati che convincono gli investitori vendendo loro gettoni digitali che poi risultano essere privi di valore.

Il falso token della SEC, HoweyCoin, mette in scena molte delle tattiche che i truffatori utilizzano per convincere le persone a mettere i loro soldi in una ICO: landing page ad alto impatto, testimonianze di celebrità, rendimenti garantiti, livelli di sconti diversi a seconda della quantità di denaro investito, la possibilità di conoscere meglio il team dietro la startup (in questo caso la SEC si trasforma in una squadra di sviluppatori) e di iniziare a investire senza rivolgersi ai business angel. Curioso come l’agenzia sia «stata in grado di costruire il sito HoweyCoins internamente in pochissimo tempo, il che dimostra quanto sia facile per qualcuno creare un’opportunità di truffa», si legge in una dichiarazione della SEC.

HoweyCoins utilizza il Web e il senso dell’umorismo sui rischi derivanti da tale tipologia di investimenti, in un modo che potrebbe divenire virale. Non risolverà di certo la problematica delle ICO truffaldine, ma il suo obiettivo non è questo: è quello di educare le persone a comprendere tale tipologia di offerte iniziali, per eventualmente investire con più consapevolezza.

Attualmente, la SEC sta perseguendo una dozzina di società per presunte truffe di uscita dalle ICO.