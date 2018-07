Microsoft porterà Film e TV su iOS ed Android

Filippo Vendrame,

Microsoft starebbe lavorando ad una versione per iOS ed Android della sua applicazione Film e TV. L’indiscrezione arriva da Windows Central che ha evidenziato che l’applicazione sarebbe ancora in fase di sviluppo. Da quando il gigante del software ha abbandonato Windows 10 Mobile si è concentrato maggiormente sulle applicazioni per Windows 10 e per iOS ed Android. Un lavoro che ha funzionato, per esempio, con il suo browser Edge che ha ottenuto un ottimo successo sia all’interno dell’App Store che del Play Store.

Microsoft, adesso, vorrebbe ripercorrere la medesima strada anche con la sua app Film e TV oggi disponibile sui PC Windows 10, sui vecchi smartphone Windows 10 Mobile e sulle console Xbox One. L’arrivo di Film e TV su iOS ed Android potrebbe essere un’opportunità molto interessante per Microsoft. Innanzitutto perché consentirebbe di portare un altro pezzettino di Windows 10 fuori dal suo sistema operativo e questo permetterebbe alle persone di avere sempre sotto mano l’intero ecosistema di app di Microsoft anche sui propri smartphone. In secondo luogo perché Film e TV è un eccellente market dove le persone possono noleggiare o acquistare Film e Serie TV. Sebbene, oggi, gli utenti si abbonino a Now TV o a Netflix per poter guardare la TV su Internet, piattaforme come Film e TV permettono di mettere le mani su contenuti che non sono ancora sbarcati sulle grandi piattaforme di streaming televisivo.

Per Microsoft arriverebbe, dunque, la possibilità di guadagnare nuovi potenziali clienti, mentre chi già utilizza l’app sul propri PC potrà continuare a guardare i propri film anche attraverso il proprio dispositivo mobile.

Trattandosi di un progetto ancora in corso, non è chiaro quando l’app potrà effettivamente sbarcare sui dispositivi iOS ed Android. La fonte riporta anche un’altra indiscrezione molto interessante. Microsoft starebbe lavorando per entrare a far parte di Movies Anywhere che permette di unificare gli acquisti fatti attraverso più piattaforme video. Per esempio, se un filmato è stato acquistato su iTunes, sarà possibile vederlo su Film e TV e viceversa.