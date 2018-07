Xbox, nuovo controller Sport White Special Edition

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato il nuovo controllo wireless “Sport White Special Edition”. Trattasi di una variante speciale del controller per le console Xbox One realizzata dall’Xbox Design Lab che si occupa da sempre di dare un tocco di originalità in più ai prodotti Xbox. L’annuncio del lancio di questo nuovo controller arriva direttamente dal blog di Major Nelson, uno dei personaggi di riferimento di Microsoft per il mondo Xbox.

Dal punto di vista tecnico, questo nuovo speciale controller non si discosta molto da quello standard delle console Xbox One S. Le vere novità sono puramente di carattere estetico. Come fa ben intuire il nome di questo accessorio, il suo design è stato ispirato al mondo dello sport. Il controller Sport White Special Edition si caratterizza per adottare un colore sostanzialmente bianco con alcune trame a forma di rombi posizionate sulle impugnature di gomma. Posteriormente spicca il gradevole contrasto con il colore verde menta. Modifiche estetiche anche per il D-pad e gli stick analogici che, adesso, sono di colore grigio.

Come detto, dal punto di vista tecnico non è prevista nessuna novità e quindi l’esperienza d’uso rimane sempre quella classica del controller delle console Xbox One S. Questo speciale controller sarà disponibile in vendita attraverso il Microsoft Store in tutto il mondo a partire dal prossimo 7 di agosto a 69,99 dollari.

Contestualmente, Microsoft ha anche annunciato il Controller Gear, cioè un comodo supporto di ricarica per questo nuovo controller per prolungarne l’autonomia. Accessorio realizzato con lo stesso design del controller per non rovinarne l’estetica. Sarà in vendita a 49,99 dollari.