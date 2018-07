Alcatel 5V, schermo 19:9 e dual camera posteriore

Luca Colantuoni,

Il produttore francese ha annunciato un nuovo smartphone di fascia media con caratteristiche molto interessanti. Alcatel 5V è il primo dispositivo con schermo 19:9 e notch nella parte superiore. Tra le specifiche spiccano anche la doppia fotocamera posteriore con funzionalità IA e il riconoscimento facciale. Il prezzo accessibile è sicuramente un punto a favore dello smartphone.

Alcatel 5V possiede una cover in vetro con lati leggermente curvi che garantiscono una presa salda. La finitura lucida, ottenuta tramite la tecnica OPVM (Optical Vacuum Plating) dona un look piuttosto appariscente e quindi non passa inosservato. L’ampio schermo FullView da 6,2 pollici con risoluzione HD+ (1500×720 pixel) e lo spessore ridotto delle cornici hanno permesso di raggiungere uno screen-to-body ratio del’83,1%. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore SmartCam Duo sono stati scelti sensori da 12 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/2.2 e f/2.4. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. Gli utenti possono utilizzare varie funzionalità, come l’effetto bokeh in tempo reale, il riconoscimento automatico della scena e il riconoscimento facciale Face Key. Google Lens è integrato nell’interfaccia dell’app Fotocamera.

Galleria di immagini: Alcatel 5V, immagini dello smartphone

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e offre un’autonomia fino a 20 ore in conversazione. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Alcatel 5V (colore Spectrum Blue) è disponibile in Italia a 249,00 euro.