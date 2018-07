Instagram permetterà a tutti di rimuovere i follower

Floriana Giambarresi,

Instagram sta cercando di dare agli utenti un controllo più diretto sulla propria lista di seguaci: pare infatti che abbia iniziato a testare la possibilità, per gli account pubblici, di rimuovere i follower manualmente, con pochi tocchi.

Chi ha un account pubblico su Instagram non può effettivamente impedire alle persone di guardare il feed di contenuti o le Storie; anche bloccando un utente, si arriva sempre a una sorta di compromesso. Invece, chi ha un account privato ha sempre avuto la possibilità di rimuovere i follower e interrompere immediatamente l’accesso ai propri contenuti. Così, adesso la piattaforma di proprietà Facebook sta cercando di dare a tutti questa opzione: denominata “Remove follower”, è stata scoperta per la prima volta da Matt Navarra e subito confermata dalla società a The Verge. Anche se si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli, ha detto che la funzione è in fase di test e che non invierà una notifica ai follower che vengono rimossi.

Instagram now lets you manually remove followers!?! h/t @blueasyraff pic.twitter.com/McIXETlR7I — Matt Navarra (@MattNavarra) July 17, 2018

È facile capire perché tutti vorrebbero una funzionalità del genere. Per esempio, capita di non volere che un ex amico o un ex fidanzato commenti tutto ciò che si posta, o di essere stanchi di avere migliaia di follower sconosciuti sul proprio profilo.

E così, Instagram continua a lanciare nuove funzionalità per i suoi utenti su base giornaliera. Negli ultimi tempi ha peraltro introdotto la possibilità di disattivare le persone seguite e una feature sperimentale che consente di silenziarle.