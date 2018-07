PosteMobile: 1GB di Internet e chiamate a 2 euro

Filippo Vendrame,

Ancora novità estive per PosteMobile che lancia il nuovo piano tariffario PosteMobile Super Ricarica Summer Edition. Nello specifico, questa nuova tariffa prevede 100 minuti di chiamate verso tutti al mese per tre mesi, chiamate a 18 centesimi al minuto (tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi e senza scatto alla risposta), SMS a 18 centesimi e 1GB di traffico dati a soli 2 euro al mese. In più, per i clienti che attiveranno il piano tariffario portando in PosteMobile il loro numero di cellulare di altro operatore mobile, le ricariche valgono il doppio: i clienti riceveranno, infatti, un bonus pari all’importo ricaricato sulla SIM da qualsiasi canale, fino ad un importo massimo di 50 euro al mese da utilizzare anche per il pagamento del costo del piano.

L’offerta dell’operatore virtuale, sottoscrivibile sino al prossimo 31 luglio, è dedicata ai Clienti Privati e Titolari di Partita IVA che acquistano una nuova SIM PosteMobile in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati. La SIM ha un costo di 15 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso. Per i già clienti è prevista la possibilità di accedere alla promozione PosteMobile Super Ricarica Summer Edition richiedendo il cambio piano al costo di 19 euro tramite il servizio di Assistenza Clienti.

Il costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese lo stesso giorno così i clienti avranno sempre certezza della data di rinnovo. La navigazione internet è intesa sul territorio nazionale per le connessioni effettuate mediante APN wap.postemobile.it e viene conteggiata in base ai Kbyte effettivamente consumati. I Mbyte non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Superata la soglia di 1 GigaByte prevista dall’offerta, il costo della navigazione è di 50,41 cent/Mb (IVA inclusa) con tariffazione in base ai Kbyte effettivamente consumati.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito di PosteMobile.