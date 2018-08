IFA 2018: Samsung TV 8K, 4 volte più pixel del 4K

Floriana Giambarresi,

Samsung ha approfittato dell’IFA 2018 di Berlino per annunciare il suo ingresso nel mondo della risoluzione 8K con la presentazione del Samsung QLED 8K Q900R, prima smart TV con tecnologia 8K AI Upscaling destinata ai consumatori in uscita da fine settembre, a un prezzo ancora annunciato.

Disponibili in quattro formati ultra-large (65, 75, 82 e 85 pollici), i televisori Samsung QLED 8K saranno caratterizzati da diversi miglioramenti per la compatibilità con lo standard 8K, tra cui Real 8K Resolution, Q HDR 8K e Quantum Processor 8K, tutti creati per dare vita alle immagini con qualità 8K. La prima tecnologia è in grado di produrre una luminosità massima di 4.000 nit, uno standard utilizzato dalla maggior parte degli studi cinematografici, che consente alla TV di produrre il quadruplo di pixel rispetto ai modelli 4K UHD e 16 volte più pixel dei televisori Full HD. La tecnologia Q HDR 8K invece è basata su HDR10+ e permette una riproduzione dei colori talmente fedele da essere realistica. Il sistema 8K AI Upscaling, basato sull’intelligenza artificiale, è poi progettato per incrementare la qualità dell’immagine ma anche del suono. Il modello Q900R di TV Samsung include la tecnologia Direct Full Array Elite per un maggiore contrasto e un controllo preciso della retroilluminazione, e di svariate nuove funzioni dedicate all’intrattenimento.

Ha dichiarato Jongsuk Chu, Senior Vice President Visual Display di Samsung Electronics, in occasione dell’annuncio all’IFA 2018:

Abbiamo lavorato instancabilmente nel corso degli anni per realizzare continue innovazioni a livello di settore in termini di qualità d’immagine e l’introduzione del nostro televisore QLED 8K con tecnologia 8K AI Upscaling è un elemento essenziale per gli schermi del futuro. Siamo entusiasti di presentare il modello Q900R ai consumatori, che avranno la possibilità di sperimentare il massimo livello di brillantezza dei colori, ma anche chiarezza e qualità del suono nei nostri nuovi modelli con supporto 8K.

Il televisore 8K di Samsung analizza l’ambiente circostante e genera uno sfondo che si integra perfettamente in qualsiasi spazio; inoltre il cavo One Invisible Connection di 5 metri incorpora il cavo ottico e di alimentazione in un unico cavo, offrendo così agli utenti maggiore libertà di scelta rispetto a dove e come collocare la TV nell’ambiente.

I quattro formati dei televisori Samsung QLED 8K saranno disponibili nei negozi a partire da fine settembre, ma il prezzo non è ancora stato annunciato.