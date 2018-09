Airgloss, soluzione innovativa per le Smart Home

Filippo Vendrame,

Airgloss è una startup tutta italiana che si è specializzata nel monitoraggio ambientale real-time e nel controllo della qualità dell’aria indoor. Questa realtà imprenditoriale italiana sfrutta la tecnologia proprietaria “MultiSense” inizialmente pensata e sviluppata addirittura per la Stazione Spaziale Internazionale. Nello specifico, trattasi di una tecnologia molto avanzata che consente di rilevare gli agenti inquinanti atmosferici nocivi negli ambienti chiusi mediante algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale e Pattern Recognition, con un impatto positivo immediato per il benessere e la salute delle persone.

L’inquinamento dell’aria atmosferica esterna è oggetto di grande attenzione già da molti anni e molti studi hanno ampiamente dimostrato che gli ambienti chiusi all’interno di abitazioni, uffici, scuole e mezzi di trasporto possono essere da 2 a 5 volte più inquinati rispetto agli ambienti esterni. Infatti, per esempio, durante l’utilizzo di strumenti come i piani di cottura, le caldaie, le stufe e pallet e l’uso di strumenti chimici per la pulizia della casa, vengono inconsapevolmente rilasciate nell’aria più di 900 sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute umana.

L’esposizione a tali sostanza, dunque, può essere altamente nocivo per la salute. Le conseguenze vanno da quelle più lievi e transitorie nel breve periodo come mal di testa e irritazione agli occhi o alle vie respiratorie a patologie più gravi come asma, alterazioni del sistema immunitario o nervoso nel lungo periodo.

La startup italiana Airgloss ha, dunque, sviluppato e brevettato la tecnologia “MultiSense” in grado di identificare molteplici sostanze inquinanti e migliorare la qualità dell’aria ed il benessere negli ambienti indoor.

Tutti i prodotti che adottano questa innovativa tecnologia che sfrutta l’intelligenza artificiale possono essere gestiti tramite app mobile per monitorare e controllare in tempo reale e anche da remoto la qualità dell’aria ed il confort termico negli ambienti chiusi.

Airgloss propone tre prodotti da utilizzare in ambienti differenti: Airgloss ProSense, Airgloss ComfortKit e Airgloss OEM. La prima soluzione è pensata esplicitamente per essere utilizzata in uffici, sale riunioni o altri spazi pubblici come le scuole, dove la qualità dell’aria agisce sull’apprendimento e sulla produttività. Airgloss ComfortKit, invece, è pensato per la casa poiché oltre al monitoraggio della qualità dell’aria include anche funzioni di un termostato intelligente.

Infine, la terza soluzione è stata sviluppata per l’integrazione in dispositivi di terze parti come purificatori d’aria, cappe da cucina o sistemi portatili per il monitoraggio ambientale.