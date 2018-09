Microsoft rende Skype più semplice da usare

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso di ridisegnare nuovamente Skype puntando tutto sulla semplicità d’utilizzo. Lo scorso anno, la casa di Redmond annunciò l’arrivo di un client completamente ridisegnato che però fece storcere il naso alla maggior parte degli utenti, soprattutto a causa dell’introduzione di alcune funzionalità giudicate inutili, come gli Highlights, che andavano a complicare la complessiva esperienza d’uso.

L’ennesimo nuovo Skype punta, invece, tutto sulla facilità d’uso, per recuperare la piacevolezza dell’utilizzo del programma di comunicazione. Per puntare a questo risultato, Microsoft ha rimosso proprio le funzioni aggiunte lo scorso anno, come gli Highlights. All’interno del blog ufficiale di Skype, Microsoft ha riconosciuto la necessità di dover fare un passo indietro e di tornare a rendere il client maggiormente semplice da utilizzare. La casa di Redmond focalizzerà il nuovo Skype per offrire un più facile accesso ed utilizzo delle chiamate, delle videochiamate e dei messaggi, cioè le funzioni che utilizzano maggiormente gli utenti. Le app mobile di Skype saranno ridisegnate per rimuovere le funzionalità che nessuno usa e che affollano l’interfaccia utente.

Skype, nuova interfaccia mobile[/caption]

Sul desktop, Microsoft sposterà chat, chiamate, contatti e notifiche nella parte in alto a sinistra della finestra. Tutte le modifiche sono state effettuate ascoltando i molti feedback rilasciati dagli utenti nel corso degli ultimi mesi. Del resto, la radicale revisione di Skype dello scorso anno non è piaciuta e nell’ultimo anno Microsoft ha lavorato duramente per ascoltare i consigli degli utenti su come migliorare il suo client di comunicazione.

Skype, nuova interfaccia desktop[/caption]

Con questo nuovo design, Microsoft cercherà di riconquistare la fiducia persa dei suoi utenti che sempre di più stanno scegliendo soluzioni alternative come WhatsApp, Messenger, FaceTime, WeChat, Line e Telegram che oltre ad essere affidabili offrono un’esperienza d’uso molto semplice ed efficace.

Il nuovo design è disponibile sull’ultima versione di Skype (8.29) per i sistemi operativi Android, iOS, OS X, Linux, Windows 7, 8 e 8.1.