Microsoft estende il supporto di Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft ha deciso di modificare il supporto di Windows 10 limitatamente alla versione Enterprise ed Educational. Quando la casa di Redmond introdusse il suo nuovo sistema operativo, garantì un supporto di 18 mesi per ogni versione. Trattasi di un lasso di tempo troppo breve per molte aziende che devono fare i conti con due aggiornamento funzionali all’anno di Windows 10 rilasciati dalla casa di Redmond. Chi conosce bene il mondo aziendale, infatti, sa che i grandi aggiornamenti dei sistemi operativi devono essere testati a lungo prima di poterli implementare in tutti i computer per evitare problemi di incompatibilità con le applicazioni utilizzate per lavoro.

Per alcune aziende, dunque, i 18 mesi di supporto per ogni versione di Windows 10 sono troppo pochi e si sono lamentate con Microsoft chiedendo di poter avere più tempo per poter testare con calma tutte le novità delle nuove versione del sistema operativo per poterle implementare in tutta sicurezza all’interno dei computer. Microsoft, dunque, ha deciso di aiutare le aziende ed ha programmato di rilasciare nuovi tool cloud che permetteranno di facilitare i test di compatibilità delle app. Inoltre, la casa di Redmond ha deciso di concedere più tempo alle aziende per gestire gli aggiornamenti. Tutto questo si traduce in un allungamento del supporto di Windows 10 da 18 a 30 mesi.

Ci sono, però, alcune eccezioni che devono essere evidenziate. Tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 Enterprise ed Education rilasciati a settembre saranno supportati per 30 mesi, ma gli aggiornamenti rilasciati a marzo godranno, ancora, del classico supporto di 18 mesi. Questa particolare scelta è stata fatta per garantire una giusta flessibilità per i clienti che vogliono rimanere aggiornati.

Le aziende, dunque, avranno un anno in più di tempo per sperimentare gli aggiornamenti ed implementarli in tutta sicurezza all’interno dei computer.

Ancora una volta, dunque, Microsoft ha voluto accontentare le richieste dei suoi clienti aziendali. Windows 10 Home o Pro non saranno coinvolti da questi cambiamenti.