Luca Colantuoni,

Il gigante dell’e-commerce comunica la disponibilità di Prime Now in alcune zone di Roma. La Capitale diventa quindi la seconda città italiana, dopo Milano, in cui i clienti Amazon possono sfruttare la consegna veloce per i prodotti acquistati negli store Pam Panorama. Questo è uno dei tanti vantaggi dell’abbonamento Prime (36 euro/anno o 4,99 euro/mese).

Per scoprire se la propria zona è coperta dal servizio è sufficiente inserire il CAP nel campo presente in questa pagina. Per gli utenti che preferiscono gli acquisti in mobilità è disponibile l’app Prime Now per Android e iOS. Gli abbonati Prime possono scegliere nel vasto catalogo di Pam Panorama (oltre 8.000 prodotti, inclusi articoli freschi del territorio) e ricevere la spesa direttamente a domicilio entro un tempo massimo di due ore.

Prime Now è attivo dalle 8:00 alle 24:00, sette giorni su sette. È possibile scegliere la consegna entro un’ora al costo di 7,99 euro oppure in finestre di due ore senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro e al costo di 3,49 euro per ordini inferiori a 50 euro. Per celebrare il lancio di Prime Now a Roma, la consegna in finestre di due ore sarà senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 25 euro.

Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di rendere da oggi disponibile Prime Now anche ai nostri clienti Prime di Roma. Grazie all’importante accordo con Pam Panorama, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra oltre 8.000 prodotti di uso quotidiano, tra cui anche i freschi, che possono essere consegnati direttamente a casa al piano entro un’ora o in finestre di due ore. L’Italia è il secondo Paese in Europa in cui Prime Now è stato reso disponibile, nella città di Milano. Grazie a questa estensione di Prime Now, d’ora in poi anche i clienti romani iscritti ad Amazon Prime possono usufruire del nostro servizio di consegne ultra-veloci, oltre ai numerosi benefici di cui possono già godere grazie all’abbonamento Prime.