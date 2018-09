Xbox One, arriva il supporto a mouse e tastiere

Filippo Vendrame,

Il supporto ai mouse e alle tastiere sulle console Xbox One sta, finalmente, per arrivare. Da molto tempo la casa di Redmond sta lavorando a questa novità che, finalmente, è in dirittura d’arrivo, almeno per gli Xbox Insider. Attraverso un post ufficiale, la casa di Redmond ha fatto sapere che un numero selezionato di tester potrà molto presto iniziare a testare questa novità. Agli sviluppatori sarà fornito un apposito kit di sviluppo che permetterà di integrare il supporto a mouse e tastiere all’interno dei loro giochi.

Questo supporto non sarà abilitato di default in tutti i titoli ma dovranno essere gli sviluppatori ad implementarlo. In questo modo potranno offrire ai giocatori una soluzione ulteriore per poter giocare utilizzando un diverso sistema di controllo. Ovviamente, Microsoft si rende conto che l’introduzione del supporto ai mouse e alle tastiere richiederà che queste periferiche siano anche espressamente pensate per l’attività ludica. Per quanto potranno funzionare tutte sulle console Xbox One, i prodotti espressamente pensati per il gaming potranno offrire prestazioni migliori.

Ecco perché Microsoft ha annunciato di stare lavorando con Razer per realizzare mouse e tastiere di alta qualità pensate esplicitamente per essere utilizzate nei giochi e con le console Xbox One. La casa di Redmond ha anche detto che ulteriori dettagli su questi prodotti saranno svelati successivamente e precisamente il 10 novembre quando è prevista la diretta Inside Xbox.

Il primo titolo che potrà disporre del supporto a mouse e tastiere sarà Warframe. Questa novità aprirà per gli sviluppatori di giochi nuove opportunità. Queste periferiche ben si adattono all’utilizzo di specifici giochi e questo potrebbe consentire alle software house di realizzare titoli espressamente ottimizzati per poter utilizzare mouse e tastiere, fermo restando che il supporto al controller delle console rimane obbligatorio.