Wind, le nuove offerte operator attack di ottobre

Wind ha deciso di mettere mano al suo listino delle offerte operator attack, cioè quelle tariffe speciali proposte ad un preciso target di utenti di altri operatori per convincerli ad effettuare portabilità. Tariffe, dunque, solitamente non sottoscrivibili dai già clienti. Per poterle attivare, dunque, le persone non dovranno solamente attivare una nuova SIM ma anche effettuare la portabilità del loro numero. Queste tariffe potranno essere attivate nei negozi Wind ed in alcuni casi anche online.

Tutte le offerte operator attack di Wind fanno parte della famiglia Wind Smart Special. Entrando nel dettaglio, Wind Smart Special 5 offre chiamate illimitate verso tutti e 30 GB di traffico Internet 4G al costo di 5 euro al mese. Tariffa sottoscrivibile nei negozi ma solo se si proviene da alcuni operatori virtuali tranne Ho. Mobile, PosteMobile e CoopVoce. Il costo di attivazione è di 10 euro se si mantiene attiva la SIM per almeno 24 mesi. Il costo della nuova SIM è di 10 euro. Wind Smart Top 40, attivabile online da tutti coloro che effettueranno portabilità, offre 1000 minuti di chiamate verso tutti oltre a 40 GB di traffico Internet 4G a 6,99 euro al mese. Costo di attivazione di 10 euro se si mantiene la SIM attiva per almeno 24 mesi.

Wind Smart OnLine Edition, invece, offre 1000 minuti di chiamate verso tutti e 20 GB di traffico Internet. Il tutto a 9 euro al mese. Nessun costo di attivazione è previsto se la SIM rimane attiva per 24 mesi. Trattasi di offerte limitate nel tempo, salvo eventuali rinnovi.

Attivandole online, le SIM saranno spedite a casa del cliente via posta ma senza spese di spedizione. Alla ricezione basterà presentare al correre copia del documento di identità e del codice fiscale. Contestualmente, Wind ha confermato che sino al 21 ottobre saranno disponibili le nuove All Inclusive.