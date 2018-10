Captur Tokyo Edition su Facebook e Instagram

Filippo Vendrame,

Renault ha tolto i veli su Captur Tokyo Edition, un’edizione speciale del suo apprezzato urban SUV che è stato rivisto grazie alla collaborazione con l’hub creativo Garage Italia per dare vita ad una serie limitata che rivede in chiave moderna la tradizione giapponese. Captur Tokyo Edition sarà disponibile in soli 100 esemplari. Quello che contraddistingue maggiormente questo speciale modello a tiratura limitata, non è solo il suo design ma l’innovativa modalità di vendita che Renault e Garage Italia hanno deciso di adottare. Captur Tokyo Edition, infatti, si potrà prenotare attraverso Instagram e Facebook.

Captur Tokyo Edition, infatti, è stata lanciata con “Tokyo Stories”: un’Instagram stories in stile manga attraverso cui sarà possibile dialogare, via Facebook Messenger, con il chatbot di un personaggio e prenotare direttamente l’auto. In “Tokyo Stories” le vicende di due ragazzi si incrociano con quelle di un personaggio misterioso e di un’auto fuori dagli schemi, in una Tokyo magica e notturna. Realizzato dalla matita di Matteo De Longis, il manga viene diffuso online attraverso le Instagram Stories di Renault Italia. Questa particolare campagna di comunicazione digitale è già online e gli interessati potranno prenotare l’auto attraverso Instagram e Facebook sino al prossimo 31 ottobre.

Dopo il 31 Ottobre, sarà possibile acquistare l’auto anche presso la Rete Renault, attraverso i canali tradizionali, con il supporto della landing page e della chatbot, che resteranno comunque attivi fino a metà novembre per consentire agli utenti di prenotare online la vettura. Il prezzo di vendita della Renault Captur Tokyo Edition è di 26.550 e per la prenotazione è richiesta una caparra di 150 euro da versare attraverso PayPal.

Per gli esterni, Renault e Garage Italia hanno deciso di intervenire in modo discreto ma deciso, dando vita al Kumo, un esclusivo pattern ispirato ai decori tradizionali del sol levante che rappresenta l’eleganza, l’esclusività ma soprattutto il cambiamento e la trasformazione.

Per rendere questo motivo ancora più esclusivo, il centro stile, diretto da Carlo Borromeo, ha ideato un effetto tono su tono partendo dal Rosso Passion emblematico della gamma Renault, per dar vita ad una tinta totalmente inedita, esaltando il contrasto cromatico creato da un misterioso gioco di luci grazie all’utilizzo di una speciale vernice perlata.

Il pattern degli esterni viene ripreso anche sui rivestimenti dei sedili in jersey e cordura, che con i loro colori e la loro matericità, spiccatamente tecnica e sportiva, donano all’abitacolo un aspetto contemporaneo.

Per evidenziarne ulteriormente l’esclusività ogni Captur TOKYO EDITION è identificata da un numero progressivo, da 001 a 100, nascosto in posizioni sempre diverse sul tetto dell’auto.