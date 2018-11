Windows 10 19H1 build 18272 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato il rilascio della build 18272 di Windows 10 19H1 agli Insider. Trattasi di una nuova versione sviluppo del prossimo grande step funzionale di Windows 10 che arriverà nel corso della primavera del prossimo anno. Le note di rilascio di questa nuova build non mettono in risalto particolari nuove funzionalità. Un dato, comunque, che non deve sorprendere visto che Windows 10 19H1 è ancora all’inizio del suo sviluppo e che le vere novità arriveranno solamente nei prossimi mesi.

In ogni caso, la build 18272 di Windows 10 introduce, innanzitutto, un nuovo sistema di login per rendere più facile l’utilizzo di Windows Hello e quindi semplificare l’accesso al sistema di autenticazione biometrica per migliorare la protezione del PC. Questa nuova build porta in dote anche una miglioramento della tastiera SwiftKey che, adesso, supporta un maggior numero di lingue. Piccole novità anche per l’assistente vocale per migliorare l’accessibilità del sistema operativo. Microsoft ha comunicato di aver aggiornato anche alcune applicazioni come Snip & Sketch e Sticky Notes che possono disporre, adesso, di alcune piccole novità funzionali. Ovviamente non mancano correttivi ed ottimizzazioni varie.

I dettagli delle novità dell’aggiornamento sono disponibili all’interno del blog pubblicato sul sito ufficiale di Microsoft. La casa di Redmond, infine, evidenzia come siano presenti una serie di bug e di problemi che potrebbero pregiudicare l’esperienza d’uso di Windows 10.

Trattasi di un dato ovvio visto che Windows 10 19H1 è ancora all’inizio del suo sviluppo e che quindi la stabilità non sia ancora perfetta. Proprio per questo, il suggerimento è quello di testare questa nuova build di Windows 10 solamente all’interno di computer dedicati, oppure su macchine virtuali.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le ultime build di Windows 10 October 2018 Update che sono in mano agli Insider per tutti gli ultimi controlli.