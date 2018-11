Windows 10 gestirà le chiamate degli smartphone?

Filippo Vendrame,

Windows 10 19H1 potrebbe presto disporre di una funzionalità “Windows.CallingShellApp” che potrebbe permette di trasferire le chiamate dal proprio smartphone ad un PC Windows 10. L’indiscrezione arriva da Aggiornamenti Lumia che sottolinea come questa novità dovrebbe trovare spazio in una delle prossime build Insider di Windows 10. Si ricorda, infatti, che Windows 10 19H1 è l’attuale nome in codice del prossimo grande step funzionale del sistema operativo di Microsoft che dovrebbe debuttare nella primavera del 2019.

Il funzionamento preciso di questo nuovo strumento non è ancora certo ma tracce di “Windows.CallingShellApp” sono già stata individuate all’interno del codice di Windows 10 cosa che ha permesso di capirne il funzionamento di base. Da un certo punto di vista, questa novità può essere vista come una variante dell’app “Your Phone” dedicata alla gestione delle chiamate. Solo le prossime build Insider di Windows 10 19H1 potranno permette di capire esattamente cosa Microsoft sta progettando. In ogni caso, l’eventuale possibilità di poter dirottare le chiamate da uno smartphone al PC avrebbe perfettamente senso per l’attuale strategia di sviluppo della casa di Redmond.

Con “Your Phone” la società americana ha dichiarato di voler integrare maggiormente il mondo mobile con i suoi PC Windows 10, portando progressivamente all’interno degli ambienti desktop molte delle app e dei servizi degli smartphone iOS ed Android.

La possibilità di poter gestire le chiamate rappresenterebbe solamente un passo successivo di questa strategia. Tuttavia, questa ipotetica funzionalità non sarebbe inedita. Oggi, infatti, l’app Mobile Connect di Dell fa già la stessa cosa.

Infine, si evidenzia che molto presto potrebbe debuttare all’interno di Windows 10 19H1 anche un nuovo pannello “mixer volume” completamente rivisto esteticamente. Tutte novità che evidenziano come Microsoft stia lavorando duramente per continuare a rinnovare Windows 10.