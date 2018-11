Microsoft, nuovo firmware per il Surface Pro 3

Filippo Vendrame,

Microsoft non si è dimenticato del suo “vecchio” Surface Pro 3 ed ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware. Questo update è solamente per i dispositivi che dispongono di Windows 10. I pochi Surface Pro 3 ancora dotati dell’obsoleto Windows 8.1 non potranno scaricarlo ed installarlo. Questo nuovo firmware non va ad introdurre nuove funzionalità all’interno del 2-in-1 della casa di Redmond. In realtà, questo aggiornamento va a migliorare la sicurezza del Surface Pro 3 ed a risolvere un problema con Device Manager.

Da evidenziare che il Surfaca Pro 3 è stata annunciato nel lontano 2014. Dunque, a distanza di oltre 4 ani, Microsoft continua a rilasciare aggiornamenti specifici per questo prodotto. I molti possessori di questo 2-in-1 non possono, dunque, che essere contenti di come la casa di Redmond stia continuando a supportare il Surface Pro 3 che può contare anche su tutti gli ultimi aggiornamenti funzionali di Windows 10. Visto che trattasi di un aggiornamento che va a correggere alcuni problemi ed a migliorare la sicurezza del dispositivo, il suggerimento è quello di scaricare e di installare il nuovo firmware quanto prima attraverso il classico canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di effettuare un riavvio del computer per applicare le modifiche. Il rollout, come detto, è già in corso. Se Windows Update non dovesse ancora rilevare il nuovo firmware, l’attesa per riceverlo non dovrebbe protrarsi troppo a lungo. Di seguito il completo change log del nuovo firmware per il Surface Pro 3.

Surface – System – 2.0.1360.0 : (Surface Integration – System) improves system stability and resolve Device Manager error state

: (Surface Integration – System) improves system stability and resolve Device Manager error state Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.9125.57 : (Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth) improves system security

: (Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth) improves system security Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.9125.57: (Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters) improves system security