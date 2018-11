Surface Go, Microsoft lancia una nuova variante

Filippo Vendrame,

Microsoft ha introdotto una nuova variante del suo piccolo 2-in-1 Surface Go. Senza troppa pubblicità, all’interno del Microsoft Store americano è apparsa una nuova variante dotata di 4 GB di RAM e di 128 GB di SSD. Trattasi di un modello che sta perfettamente in mezzo alla variante entry level del Surface Go e a quella Top di gamma. La versione d’accesso del 2-in-1, infatti, è caratterizzata da 4 GB di RAM e da una eMMC da 64 GB. Il top di gamma, invece, dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di SSD.

Questa nuova versione introdotta da Microsoft rappresenta il giusto compromesso per chi non vuole la versione base del Surface Go ma non vuole spendere i soldi per la variante Top di gamma. Inoltre, questa nuova declinazione del Surface Go sopperisce perfettamente ai limiti del modello entry level. Il Surface Go, come evidenziato sopra, nella versione base dispone di una memoria eMMC che oltre ad essere più lenta di una memoria SSD, tende anche a perdere di prestazioni nel tempo. Se, dunque, i 4 GB di memoria RAM bastano, quello che può essere visto come il Surface Go di fascia media può rappresentare un giusto compromesso.

Questo nuovo modello costa 499 dollari, cioè 100 dollari di più della variante entry level e 50 dollari di meno rispetto a quella di fascia alta.

Curiosamente, questa nuova variante non era davvero completamente inedita. Sino ad ora, infatti, era esclusiva della catena di negozi Costco.

Per quanto riguarda l’Italia, al momento nel Microsoft Store sono disponibili solo due varianti. Questo non significa che questo nuovo modello non arrivi mai. Anzi, con buona probabilità, visti i precedenti, quasi sicuramente apparirà anche nel Microsoft Store Italiano. Sarà solamente necessario attendere un po’ di tempo.