Filippo Vendrame,

Windows 10 October 2018 Update è tornato. Microsoft, infatti, ha annunciato la ripresa del rollout dell’aggiornamento funzionale di Windows 10 che porta in dote moltissime novità in grado di migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso del sistema operativo. La casa di Redmond ha quindi risolto tutte le problematiche di Windows 10 October 2018 Update che avevano causato il suo ritiro a pochi giorni dal suo debutto ufficiale.

Uno dei problemi maggiori, si ricorda, portava alla cancellazione dei dati contenuti all’interno della cartella Documenti. Una versione rivista ed aggiornata di Windows 10 October 2018 Update è stata per oltre un mese nelle mani degli Insider che hanno aiutato Microsoft a verificare che tutti i problemi fossero stati definitivamente risolti e che non ce ne fossero di ulteriori. La data scelta per la ripresa del rollout dell’aggiornamento non è un caso. Oggi, infatti, ricorre l’appuntamento del Patch Tuesday di novembre, la classica ricorrenza mensile in cui Microsoft è solito rilasciare aggiornamenti cumulativi per i suoi sistemi operativi.

Il 13 novembre 2018 inizieremo a ridistribuire Windows 10 October 2018 Update, Windows Server 2019 e Windows Server, versione 1809. Ti invitiamo a attendere fino a quando l’aggiornamento sarà offerto automaticamente al tuo dispositivo.

Windows 10 October 2018 Update potrà essere scaricato ed installato attraverso Windows Update. La distribuzione dell’update proseguirà con la solita prassi di tutti i grandi aggiornamenti di Windows 10. La casa di Redmond utilizzerà un sistema di machine learning per identificare i dispositivi pronti per l’aggiornamento in modo da distribuirlo nel migliore dei modi. Chi non forzerà l’aggiornamento attraverso Windows Update lo riceverà automaticamente nei prossimi giorni. Microsoft invita, comunque, i suoi utenti ad attendere che l’aggiornamento sia notificato automaticamente all’interno dei loro PC. Grazie alle nuove modalità di installazione, i tempi di inutilizzo del PC si sono ridotti notevolmente. L’installazione di Windows 10 October 2018 Update non richiederà, dunque, un lungo fermo macchina.

Windows 10 October 2018 Update, le novità

Questo importante aggiornamento funzionale di Windows 10 porta in dote tante novità funzionali. Per esempio, la nuova app Microsoft To-Do per creare facilmente elenchi di cose da fare, la nuova app Snip & Sketch per catturare screenshot dello schermo ed inserirvi appunti e note, la tastiera SwiftKey che arriva in Windows 10, novità per la Mixed Reality, per il design del sistema operativo e tanto altro ancora.