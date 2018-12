Amazon Go sbarca in Europa

Filippo Vendrame,

Amazon avrebbe intenzione di portare i suoi negozi Amazon Go anche in Europa. Secondo The Telegraph che ha condiviso l’indiscrezione, la società di Jeff Bezos avrebbe in progetto di aprire un suo punto vendita Amazon Go nel cuore di Londra. Si tratterebbe della prima volta che uno dei negozi senza cassa del colosso dell’ecommerce viene aperto al di fuori di confini americani.

Una location precisa non sarebbe ancora stata scelta ma la fonte riporta che Amazon starebbe cercando una spazio commerciale adeguato vicino ad Oxford Circus. Quanto emerso rappresenta una notizia molto importante perché evidenzia ancora una volta come la società di Jeff Bezos creda molto in questo progetto. Passate indiscrezioni riportavano che Amazon avesse intenzione di aprire ben 3 mila negozi Amazon Go entro la fine del 2021. Tuttavia, sino ad ora le aperture di nuovi punti vendita automatici sono state molto poche. Una lentezza dovuta, probabilmente, proprio alla complessità tecnica di questi negozi.

Come noto, i negozi Amazon Go si caratterizzano per non disporre di una cassa, cosa che rende l’esperienza d’acquisto più rapida e piacevole. Le lunghe code alle casse sono una delle cause di maggiore stress durante gli acquisti. Quando un cliente entra in un punto vendita Amazon Go, deve solamente effettuare una scansione con un QR Code presente nell’app Amazon Go, prendere i prodotti ed uscire.

Una serie di sensori e videocamere rileveranno i prodotti acquistati che poi saranno addebitati automaticamente sull’account Amazon del cliente. Un modo di fare shopping innovativo e sicuramente più piacevole.

Così come i primi negozi Amazon Go hanno suscitato polemiche in America in quanto hanno reso superflua la classica forza lavoro dei negozi, sicuramente qualcosa di simile accadrà anche a Londra. Non rimane che attendere un annuncio ufficiale di Amazon per capire dove aprirà questo punto vendita e quando si terrà la sua inaugurazione.