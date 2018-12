PS Classic, i giochi girano meglio su SNES Mini

Marco Locatelli,

In questi giorni PlayStation Classic è uno degli argomenti che tiene maggiormente banco in ambito tech, non tanto per la qualità della piccola console Sony o per l’offerta della sua line-up, ritenuta da molti fan e addetti ai lavori un po’ “striminzita”, ma più che altro per alcune magagne di natura tecnica dell’emulatore.

Come se ciò non fosse abbastanza, a rincarare la dose è il fatto che i giochi della prima PlayStation funzionerebbero addirittura meglio su SNES Mini, il Super Nintendo in miniatura commercializzato circa un anno fa dal colosso di Kyoto.

Un video pubblicato sul canale YouTube 8 Bit Flashback mostra come su uno SNES Mini (ovviamente hackerato) sia possibile far girare titoli di PlayStation 1 in modo più fluido rispetto a quanto accade su PlayStation Classic.

Qui sotto potete vedere il video confronto fra la versione PlayStation Classic e SNES Mini che non lascia spazio ad interpretazioni.

Sulla carta PlayStation Classic dovrebbe disporre di un hardware superiore rispetto alla mini console Nintendo, ma con il gioco testato – Ridge Racer Type 4 – non sembrerebbe affatto. Per far funzionare quel gioco per la prima PlayStation su SNES Mini è stato installato l’emulatore PCSX ReARMed con Retroarch, che è lo stesso di PSClassic (senza Retroarch, una sorta di emulatore “universale”).

Ridge Racer, che su PlayStation Classic è uno dei titoli della line-up a girare peggio, si mostra nel video molto più fluido, e risulta migliore anche per quanto riguarda il sistema di controllo. 8 Bit Flashback ha inoltre provato poi a far partire anche il gioco Tekken 3 su Snes Classic, ma ha avuto alcuni problemi di natura audio.

In sintesi, Sony ha realizzato e venduto una mini console che arranca ad eseguire i suoi stessi giochi, mentre Nintendo con il suo SNES Mini ha sviluppato un hardware non solo capace di far girare eccellentemente i suoi titoli, ma addirittura anche quelli di altre console.