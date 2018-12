5G, Fastweb accelera con Cellnex

Filippo Vendrame,

Fastweb accelera nel 5G e stringe un importante accordo di collaborazione con Cellnex, il principale operatore europeo di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni wireless. L’obiettivo dell’intesa è quello di dare impulso alla realizzazione di una rete mobile di nuova generazione.

Più nello specifico, l’accordo sottoscritto tra le due società prevede che Cellnex metta a disposizione di Fastweb il suo portafoglio di torri nelle aree in cui Fastweb ha avviato le sperimentazioni del servizio 5G. Grazie alla possibilità di poter accedere a queste infrastrutture, Fastweb potrà accelerare lo sviluppo delle reti 5G in alcune aree delle città in cui la società sta attualmente sperimentando la nuova tecnologia, tra cui Roma, Genova, Bari e Matera, tramite coperture dedicate all’implementazione dei casi d’uso 5G nell’ambito della mobilità, della sicurezza e della cultura.

Un accordo, dunque, che per Fastweb risulta essere molto importante in ottica dei futuri servizi che potranno essere erogati attraverso le reti mobile di quinta generazione.

Soddisfatto dell’accordo raggiunto Andrea Lasagna, Technology Officer di Fastweb, che al riguardo ha dichiarato:

Siamo molto contenti ed orgogliosi di poter collaborare con Cellnex. Grazie a questo accordo, Fastweb conferma l’impegno nel rivestire un ruolo di primo piano nello sviluppo dell’infrastruttura e dei servizi 5G in Italia e, oggi, l’azienda aggiunge un altro importante tassello alla strategia volta a posizionarci come il primo operatore italiano pienamente convergente fisso-mobile entro il 2020.

Dello stesso avviso anche Alfonso Alvarez, Deputy Managing Director di Cellnex Italia, che ha aggiunto:

L’accordo con Fastweb rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di realizzazione di infrastrutture innovative multi-operatore. Siamo orgogliosi che un operatore come Fastweb abbia scelto le nostre infrastrutture per la sperimentazione del 5G, una tecnologia che offrirà una connettività migliore, ad alta velocità, in grado di gestire una quantità di dati senza precedenti.