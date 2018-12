Tiscali Mobile: 4G nel primo semestre del 2019?

Filippo Vendrame,

Tiscali è anche un operatore virtuale che però, oggi, non offre connettività 4G ai suoi clienti. Secondo MondoMobileWeb, il primo semestre del 2019 potrebbe portare interessanti novità ai clienti Tiscali Mobile. Più nel dettaglio, l’operatore virtuale dovrebbe finalmente offrire l’accesso alla rete 4G.

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi esatte, i clienti dell’operatore virtuale potranno disporre di una maggiore velocità di rete che migliorerà sensibilmente l’esperienza di navigazione e permetterà di poter utilizzare senza problemi servizi di valore aggiunto direttamente all’interno degli smartphone. La fonte riporta che questa importante novità sarà proposta sempre con l’attuale partner di rete. Tiscali Mobile, infatti, si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati. Da questo punto di vista nulla dovrebbe cambiare.

Attualmente, Tiscali Mobile propone alla sua clientela diverse soluzioni tariffarie. In particolare, l’operatore virtuale offre le offerte “Open Star“, con prezzi da 4,99 a 10,99 euro al mese, che possono essere personalizzate dalla clientela in ogni momento.

Se davvero Tiscali Mobile proporrà ai suoi clienti l’accesso alla rete 4G nel corso dei primi mesi del 2019, sicuramente se ne saprà di più tra non molto tempo.

Si ricorda, infine, che di recente Tiscali ha concluso un importante accordo di vendita con Fastweb per la cessione di un ramo d’azienda e delle frequenze per il 5G in suo possesso attraverso la sua controllata Aria. Il nuovo piano industriale dell’operatore sardo poggia tutto sul potenziamento della vendita di servizi Broadband e UltraBroadBand anche in ottica mobile.

L’ampliamento dell’offerta mobile con l’accesso ai servizi 4G rientrerebbe perfettamente nel nuovo piano industriale della società.