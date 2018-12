Amazon Go, arriva una versione mini dei negozi

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato il lancio di una nuova variante dei suoi negozi senza cassa Amazon Go. Più nello specifico, trattasi di una versione “mini” pensata per punti vendita di dimensioni molto ristrette. Il primo negozio “Amazon Go Mini” ha trovato collocazione al sesto piano del Macy’s di Seattle. Le sue dimensioni sono di poco inferiori ai 140 metri quadrati e al suo interno si vendono esclusivamente bevande, snack e pasti già pronti da consumare.

Questa versione ristretta dei negozi Amazon Go è stata pensata per fare in modo di poter portare questa tipologia di punti vendita in molti più luoghi. Un recente report affermava, infatti, che Amazon puntasse ad aprire ben 3000 negozi Amazon Go entro il 2021. Un obiettivo che sembrava difficile da realizzare vista la difficoltà tecnica nel realizzare questi negozi. Tuttavia, grazie a questa novità, i negozi Amazon Go potranno accelerare sensibilmente la loro diffusione. Questi mini punti vendita potranno trovare agevolmente posto all’interno degli spazi dei centri commerciali o in altri luoghi come gli aeroporti.

Proprio alcuni giorni fa, un report di Reuters affermava che Amazon puntasse agli aeroporti come luogo dove costruire un punto vendita Amazon Go. Alla luce del nuovo annuncio della società di Jeff Bezos, questo rapporto guadagna molto più senso visto che i mini punti vendita Amazon Go sono perfetti per gli aeroporti.

I negozi Amazon Go, si ricorda, si caratterizzano per essere punti vendita completamente automatici. Le persone entrano, scansionano un QR Code presente nell’app Amazon Go, prendono i prodotti ed escono senza dove fare lunghe code alle casse. Un sistema di sensori e telecamere traccia i prodotti prelevati dalle persone che saranno poi addebitati direttamente all’interno dei loro account Amazon.

Negozi che rendono l’esperienza di shopping più pratica e piacevole.