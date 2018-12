Intel e ESL, 100 milioni in 3 anni per gli eSport

Marco Locatelli,

Intel e ESL – una delle più importanti società indipendenti di eSport – hanno annunciato oggi un’estensione della loro partnership globale che mira a far crescere il pubblico degli sport elettronici in tutto il mondo. Nel corso dei prossimi tre anni, Intel e ESL investiranno più di 100 milioni di dollari per accrescere la popolarità degli eSport tramite nuove tecnologie innovative, tornei ed eventi..

Oltre a dare il via nel 2019 alla 14a stagione di Intel Extreme Masters, il circuito di eSport professionali più longevo al mondo, la partnership prevede anche il supporto dei principali circuiti di eSport dal vivo di ESL, tra cui ESL One Powered by Intel e CS:GO Pro League, oltre all’Intel Grand Slam da 1 milione di dollari. L’investimento introdurrà anche gli eSport in nuove regioni del mondo, comprendendo l’hosting e l’introduzione di eventi di eSport su larga scala in alcuni Paesi dell’area geografica APAC.

ESL e Intel hanno lavorato fianco a fianco per far crescere gli eSport da quasi due decenni – ha dichiarato Ralf Reichert, fondatore e co-CEO di ESL -. Abbiamo raggiunto insieme numerose pietre miliari di questo settore e abbiamo aiutato molti gamer a diventare leggende degli eSport.

La partnership estesa a lungo termine con Intel apre ancora più opportunità per portare il nostro impegno su scala globale ad un livello completamente nuovo.

In qualità di Partner tecnologico globale di ESL, Intel fornirà soluzioni tecnologiche per potenziare tutti i tornei e gli eventi di livello professionale.

Questo investimento congiunto nell’ecosistema, in collaborazione con ESL, significa che proseguiremo con le iniziative per la crescita e l’innovazione degli eSport che stiamo portando avanti da due decenni – ha dichiarato John Bonini, Vice Presidente e General Manager del gruppo VR, Gaming and Esports di Intel Corporation – Questa partnership promuoverà l’evoluzione rapida degli eSport, e Intel si impegna ad inaugurare questa nuova era con soluzioni tecnologiche che mettono al primo posto la comunità e i fan del gaming.

Intel e ESL vantano la collaborazione di più lunga data nel campo degli eSport, avendo portato avanti numerose iniziative negli ultimi 18 anni, a cominciare dai primi eventi di ESL in Germania. Nel 2006 la collaborazione è diventata globale quando Intel è diventata lo sponsor ufficiale di Intel Extreme Masters. Nel 2016 Intel è diventata Partner tecnologico globale di ESL, creando alcuni dei tornei di eSport più prestigiosi e di successo al mondo ed eventi pionieristici negli stadi di tutto il mondo.