Kena check-in, videochiamata per attivare le SIM

Filippo Vendrame,

Kena check-in è un nuovo strumento messo a disposizione dall’operatore virtuale Kena Mobile creato appositamente per attivare una nuova SIM attraverso un’identificazione video. Più nello specifico, questo servizio è stato pensato per agevolare l’attivazione delle nuove SIM. I clienti, infatti, non dovranno più attendere la consegna del corriere perché riceveranno più comodamente la SIM direttamente nella propria cassetta delle lettere.

Una scelta che permette di evitare i classici problemi di consegna con i corrieri. Tuttavia, la SIM contenuta all’interno della lettera non sarà ancora attiva al momento dell’apertura della busta. Per abilitarla, i clienti dell’operatore virtuale dovranno solamente sfruttare il nuovo servizio di attivazione video Kena check-in. Per effettuare correttamente l’attivazione, il cliente dovrà avere sotto mano la sua carta d’identità, il codice fiscale e la nuova SIM. Nel caso fosse interessato anche alla portabilità, il cliente dovrà avere a portata di mano anche la vecchia SIM.

L’attivazione attraverso Kena check-in prevede una videochiamata da effettuarsi o attraverso un PC dotato di webcam oppure attraverso uno smartphone. Tutto quello che dovranno fare i clienti è cliccare su di un link presente all’interno dell’email dell’ordine e seguire le istruzioni a video. Partirà una videochiamata con un operatore Kena Mobile che verificherà la documentazione fornita dal cliente. Alla fine della procedura, la SIM sarà attivata. La fase di attivazione ha una durata di circa 10 minuti e può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 ed il sabato dalle ore 9 alle 14.

Il cliente ha a disposizione 4 tentativi per l’attivazione della SIM. In caso di insuccesso, sarà necessario procedere nuovamente all’acquisto di una nuova SIM.

Trattasi di un servizio interessante che rende l’acquisto delle SIM online più facile. L’attivazione mediante videochiamata non è un servizio inedito, comunque. Ho. Mobile e anche TIM offrono da tempo il medesimo strumento.