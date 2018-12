Sega Classic sbarca su Fire TV

Marco Locatelli,

Da Sonic a Street of Rage passando per Altered Beast e Golden Axe, venticinque grandi classici SEGA degli anni ’80 e ’90 giocabili comodamente sulla tv del salotto semplicemente attraverso un dongle HDMI. Amazon annuncia infatti la possibilità di giocare ai titoli della collezione SEGA Classic su Fire TV, senza quindi bisogno di una console.

Da oggi – si legge sul comunicato stampa di Amazon – per la prima volta in assoluto, sarà possibile giocare ai giochi SEGA su Fire TV. Sono infatti disponibili giochi come Sonic the Hedgehog o Streets of Rage III, senza la necessità di una console dedicata o particolari controller.

SEGA Classics su Fire TV ha tutti i titoli più amati del passato ed è la raccolta SEGA più ampia su un dispositivo di streaming; 15 di questi giochi possono inoltre essere giocati insieme ad un amico.

Di seguito, i venticinque giochi di SEGA Classic disponibili ora anche su Amazon Fire TV:

Sonic The Hedgehog – Rimasterizzato – Sfreccia come un razzo usando l’attacco avvitato. Sfida la forza di gravità nei loop e avvitati in un labirinto che ruota di 360°.

– Rimasterizzato – Sfreccia come un razzo usando l’attacco avvitato. Sfida la forza di gravità nei loop e avvitati in un labirinto che ruota di 360°. Sonic The Hedgehog 2 – Rimasterizzato – Sonic ritorna più in forma che mai con un nuovo amico, Miles “Tails” Prower!

– Rimasterizzato – Sonic ritorna più in forma che mai con un nuovo amico, Miles “Tails” Prower! Sonic CD – Rimasterizzato – Livelli d’azione strepitosi, grafica spettacolare, musica eccezionale e una sfida molto impegnativa!

Rimasterizzato – Livelli d’azione strepitosi, grafica spettacolare, musica eccezionale e una sfida molto impegnativa! Sonic Spinball – Sonic rotola nel flipper! Sfrutta le scarpe turbo per le nuove mosse di Sonic!

– Sonic rotola nel flipper! Sfrutta le scarpe turbo per le nuove mosse di Sonic! The Revenge of Shinobi – Sei Joe Musashi, maestro ninja. Distruggi l’esercito spietato dei Neo Zeed!

– Sei Joe Musashi, maestro ninja. Distruggi l’esercito spietato dei Neo Zeed! Streets of Rage – La città è un campo di battaglia e negli ex poliziotti Axel, Adam e Blaze i teppisti troveranno pane per i loro denti.

– La città è un campo di battaglia e negli ex poliziotti Axel, Adam e Blaze i teppisti troveranno pane per i loro denti. Streets of Rage 2 – L’ex wrestler Max Thunder e la nuova recluta Skate si uniscono ad Axel e Blaze nella lotta contro il crimine!

– L’ex wrestler Max Thunder e la nuova recluta Skate si uniscono ad Axel e Blaze nella lotta contro il crimine! Streets of Rage 3 – Combatti in 8 livelli ad alta tensione per determinare l’esito finale con nuovi personaggi, nuove mosse e una nuova sfida!

– Combatti in 8 livelli ad alta tensione per determinare l’esito finale con nuovi personaggi, nuove mosse e una nuova sfida! Altered Beast – Infiltrati negli Inferi e trasformati in creature leggendarie con forze sovrannaturali.

– Infiltrati negli Inferi e trasformati in creature leggendarie con forze sovrannaturali. Golden Axe – Combatti sulla schiena di una tartaruga gigante. Lotta sulle ali di un’aquila fatata. Sconfiggi i nemici e cavalca mostri lanciafiamme per ottenere la vittoria!

– Combatti sulla schiena di una tartaruga gigante. Lotta sulle ali di un’aquila fatata. Sconfiggi i nemici e cavalca mostri lanciafiamme per ottenere la vittoria! Golden Axe II – Scalcia, fai a pezzi e scaraventa i nemici per riconquistare la scure dorata, simbolo di pace leggendario.

– Scalcia, fai a pezzi e scaraventa i nemici per riconquistare la scure dorata, simbolo di pace leggendario. Golden Axe III – Il caos avvolge di nuovo questa terra: il Principe delle tenebre vuole conquistare il mondo.

– Il caos avvolge di nuovo questa terra: il Principe delle tenebre vuole conquistare il mondo. Comix Zone – Gioca con Sketch Turner, un fumettista scafato rimasto intrappolato nel mondo dei fumetti che lui stesso ha creato.

– Gioca con Sketch Turner, un fumettista scafato rimasto intrappolato nel mondo dei fumetti che lui stesso ha creato. Ristar – Ristar dovrà riportare la pace nei 7 mondi un tempo felici e liberare suo padre dal perfido pirata spaziale Greedy!

– Ristar dovrà riportare la pace nei 7 mondi un tempo felici e liberare suo padre dal perfido pirata spaziale Greedy! The Story of Thor – Ali deve usare i poteri di 4 spiriti della Terra per impedire il ritorno di uno stregone spietato e salvare l’impero!

– Ali deve usare i poteri di 4 spiriti della Terra per impedire il ritorno di uno stregone spietato e salvare l’impero! Decap Attack – Sei Chuck D. Head e hai perso la testa per un’avventura da brivido contro svariati ghul, goblin e creature inquietanti!

– Sei Chuck D. Head e hai perso la testa per un’avventura da brivido contro svariati ghul, goblin e creature inquietanti! ESWAT: City under Siege – Obiettivo: acchiappacriminali. Fai carriera fino a diventare un incredibile supersbirro, più macchina che uomo!

– Obiettivo: acchiappacriminali. Fai carriera fino a diventare un incredibile supersbirro, più macchina che uomo! Gunstar Heroes – Il pacifico pianeta di Gunstar 9 è stato invaso, ma due fratelli giurano di distruggere il potere malvagio che ora lo minaccia.

– Il pacifico pianeta di Gunstar 9 è stato invaso, ma due fratelli giurano di distruggere il potere malvagio che ora lo minaccia. Dynamite Headdy – Headdy testa calda si rimbocca le maniche per sventare il piano subdolo del Demone oscuro.

– Headdy testa calda si rimbocca le maniche per sventare il piano subdolo del Demone oscuro. Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine – Allinea 4 fagioli dello stesse colore in modo che uniti possano sfuggire al Dr. Eggman!

– Allinea 4 fagioli dello stesse colore in modo che uniti possano sfuggire al Dr. Eggman! Columns – Allinea le tue pietre scintillanti in orizzontale, verticale o diagonale.

Bio-Hazard Battle – Comanda anelli plasma, capsule d’implosione e laser perlustratori per far cadere nell’oblio i mutoidi!

– Allinea le tue pietre scintillanti in orizzontale, verticale o diagonale. – Comanda anelli plasma, capsule d’implosione e laser perlustratori per far cadere nell’oblio i mutoidi! Alien Storm – Alieni dalle forme mutevoli occupano la tua città. Fai fuori questi orrori melmosi e metti fine al loro tentativo di dominio globale!

– Alieni dalle forme mutevoli occupano la tua città. Fai fuori questi orrori melmosi e metti fine al loro tentativo di dominio globale! Bonanza Bros . – Mike e Spike Bonanza, ladri su commissione, fermano chiunque ti renda la vita un inferno.

. – Mike e Spike Bonanza, ladri su commissione, fermano chiunque ti renda la vita un inferno. Gain Ground – 3 combattenti coraggiosi devono salvare gli ostaggi e distruggere il computer centrale andato in tilt.

SEGA Classic è disponibile su Amazon.it al prezzo di 12,99 euro. Non solo in Italia: la compilation è disponibile anche su dispositivi Fire TV nel Regno Unito, Germania, Brasile, Australia, Francia, Stati Uniti e Spagna.