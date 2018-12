Lenovo annuncia i ThinkPad L390 e L390 Yoga

Luca Colantuoni,

Lenovo ha annunciato due nuovi notebook per gli utenti aziendali, i primi della serie con gli ultimi processori Intel di ottava generazione (Whiskey Lake). Il ThinkPad L390 è un notebook tradizionale, mentre L390 Yoga è un convertibile che può essere utilizzato come un tablet. Entrambi offrono componenti e funzionalità che garantiscono la massima sicurezza dei dati.

I due dispositivi condividono diverse caratteristiche, tra cui l’elevata qualità costruttiva. Il telaio ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G, quindi possiede una resistenza superiore agli urti e alla cadute. La principale differenza è rappresentata dal fattore di forma. Lo schermo IPS touch da 13,3 pollici (1920×1080 pixel) del ThinkPad L390 può essere aperto fino a 180 gradi, mentre quello di L390 Yoga può essere ruotato fino a 360 gradi. Per quest’ultimo è disponibile anche la stilo Active Pen che può essere inserita nel suo alloggiamento.

Lenovo offre varie configurazioni con processori Intel Celeron, Core i3, Core i5 vPro e Core i7, fino a 32 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe fino a 512 GB. Entrambi hanno un lettore di impronte digitali touch e una webcam a 720p. L390 Yoga ha anche una fotocamera IR compatibile con Windows Hello e una world-facing camera. Sono inoltre presenti due porte USB Type-A, due porte USB Type-C, porta microSD, porta mini RJ-45 e uscita HDMI.

La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ac, Bluetooth, NFC e Gigabit Ethernet. La batteria da 45 Wh offre un’autonomia massima di 12 ore per L390 Yoga e 14 ore per ThinkPad L390. I due notebook saranno disponibili nelle colorazioni nero e argento entro fine mese. I prezzi base sono 659,00 dollari per ThinkPad L390 e 889,00 dollari per L390 Yoga. Non è noto se arriveranno anche in Italia.