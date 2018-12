Windows 10 1809 disponibile per gli advanced user

Filippo Vendrame,

Windows 10 October 2018 Update (Windows 10 1809) ha avuto un debutto particolarmente travagliato a causa di una serie di bug che hanno portato addirittura Microsoft a sospenderne la distribuzione. Adesso, piano piano tutti i principali problemi stanno rientrando. La casa di Redmond, dopo aver riproposto l’aggiornamento funzionale di Windows 10 in versione riveduta e corretta, ha iniziato a rilasciare anche una serie di patch correttive che andavano a risolvere ulteriori bug.

All’atto di ridistribuire Windows 10 October 2018 Update, Microsoft sottolineò che il rilascio sarebbe avvenuto progressivamente per verificare che tutto fosse in ordine e per garantire la migliore esperienza d’aggiornamento possibile. Adesso, la casa di Redmond sembra che sia pronta ad accelerare la distribuzione del suo ultimo aggiornamento funzionale di Windows 10. La pagina della cronologia degli aggiornamenti di Windows 10 e Windows Server 2019 sul sito Microsoft è stata aggiornata ed è evidenziato a chiare lettere che Windows 10 1809 è disponibile per tutti gli advanced user.

Questo significa che effettuando una verifica manuale attraverso Windows Update i PC Windows 10 individueranno l’aggiornamento e procederanno al suo download. Ovviamente rimane sempre la possibilità di attendere ancora pazientemente che sia il sistema operativo ad avvisare della disponibilità dell’update.

Permangono comunque ancora alcuni blocchi dovuti ad una serie di incompatibilità del sistema operativo. L’update, per esempio, non sarà scaricabile ed installabile per chi dispone di alcuni driver video Intel non compatibili o per chi dispone di GPU Radeon HD2000 e HD4000.

Solo il tempo permetterà di verificare se tutti i più gravi problemi di Windows 10 October 2018 Update sono stati effettivamente risolti ma chi avesse fretta di installare l’aggiornamento può adesso farlo manualmente.

L’intera procedura di aggiornamento richiede circa 30 minuti ma molto dipende dalla potenza del computer.