Instagram, adesivi musicali e conto alla rovescia

Candido Romano,

Instagram si aggiorna ancora su Android e iOS con due novità riguardo le Storie: arrivano i nuovi adesivi musicali e il conto alla rovescia. Gli utenti avranno la possibilità di usare dei nuovi adesivi interattivi grazie ai quali potersi connettere in maniera più diretta con i propri follower. Ce ne sono diversi e tutti molto diversi tra loro.

Il primo di questi è l’adesivo riferito alle domande, in inglese Question Sticker, che permette di chiedere ai seguaci del proprio profilo consigli musicali. I follower possono rispondere alle domande con una canzone della libreria musicale, proprio con un pulsante apposito. Funziona quindi sullo stesso principio delle domande, la differenza che la risposta scritta può essere sostituita da una traccia audio in allegato.

Oltre a questo la risposta preferita potrà essere condivisa come una nuova storia, con l’aggiunta di un video in background o foto. Questo adesivo, si legge in una comunicazione ufficiale sul blog del social network, si potrà utilizzare anche durante le dirette live durante un Q&A (Question & Answer).

Per quanto riguarda invece l’adesivo conto alla rovescia, questo sarà disponibile nella barra degli adesivi: quando ne viene realizzato uno, questo rimane a disposizione anche per selezionarlo come sticker per altre foto nelle storie, fino alla scadenza dello stesso. Coloro che lo seguono o condividono ricevono una notifica quando il tempo scade.

Nel nuovo aggiornamento di Instagram sono presenti anche nuovi effetti della fotocamera, in grado di adattarsi al ritmo e suoni di una canzone. Queste novità si aggiungono a un’altra molto interessante disponibile negli ultimi giorni, cioè i messaggi vocali, che prevedono solo un limite di tempo, potranno durare infatti fino a 60 secondi. Una novità apprezzata da molti utenti, anche se altri pensano che Instagram stia deviando troppo dalla sua mission iniziale, cioè essere un social network concentrato solo sulle immagini.