Nokia 9 PureView, annuncio a gennaio?

Luca Colantuoni,

Il debutto ufficiale del Nokia 9 PureView sembra piuttosto vicino. Lo smartphone di HMD Global ha infatti ricevuto la certificazione Bluetooth 5.0, quindi l’annuncio potrebbe avvenire nel mese di gennaio 2019. Purtroppo nella documentazione non ci sono altre informazioni sulle specifiche, ma solo i codici di tre varianti.

I model number presenti nella documentazione, pubblicata il 19 dicembre, sono TA-1087, TA-1082 e TA-1094. Oltre allo standard Bluetooth 5.0, queste tre varianti supportano anche le reti 4G. Per il primo smartphone 5G bisognerà attendere il 2019 inoltrato. In occasione della presentazione del Nokia 8.1, HMD Global aveva confermato l’esistenza del top di gamma, il cui lancio sul mercato è stato posticipato a causa della qualità non soddisfacente della fotocamera posteriore. Proprio il modulo fotografico sul retro dovrebbe essere la vera novità del Nokia 9 PureView.

In base alle indiscrezioni che circolano da diversi mesi, il produttore dovrebbe integrare cinque fotocamere con lenti Zeiss disposte a nido d’ape, come si può vedere nei seguenti render ottenuti a partire dai disegni CAD:

Non sono note le risoluzioni dei sensori, ma quello principale dovrebbe essere di almeno 40 megapixel. Per il telaio potrebbe essere utilizzato il vetro o la ceramica, mentre la diagonale dello schermo OLED non sarà inferiore a 6 pollici. Non è previsto il notch, per cui il rapporto di aspetto dovrebbe essere 18:9. Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 64/128 8GB di storage, batteria da 4.150 mAh con ricarica wireless e sistema operativo Android 9 Pie in versione stock (Android One).

Il lancio del Nokia 9 PureView è previsto per il mese di gennaio (dopo il CES 2019 di Las Vegas) o al massimo all’inizio di febbraio (prima del MWC 2019 di Barcellona).