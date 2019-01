Carta del docente: guida all’uso su Amazon

Filippo Vendrame,

La Carta del docente è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione che offre ai docenti un bonus di 500 euro per ogni anno scolastico da spendere per la loro formazione. Questo buono spesa può essere utilizzato per acquistare libri, corsi, biglietti per attività teatrali, biglietti per il museo, hardware, software e tanto altro. Per poter usufruire del bonus, gli insegnati devono disporre di un account SPID. La Carta del docente può essere utilizzata all’interno di alcuni esercenti autorizzati. Tra di loro c’è Amazon dove gli interessanti potranno acquistare libri, eBook Kindle, E-reader Kindle, tablet Fire e una selezione di prodotti informatici.

Carta del docente, come utilizzarla su Amazon

La Carta del docente è utilizzabile, però, solo per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon.

Per poter sfruttare il bonus di 500 euro, i docenti dovranno creare un buono del valore di 1, 5, 10, 25, 50, 100 o 250 euro sul sito cartadeldocente.istruzione.it e poi convertilo in un codice Amazon sul sito amazon.bonus-docenti.it. Al momento della conversione, l’intero importo del buono sarà dedotto dal proprio saldo Carta del docente. Una volta ottenuto il codice Amazon, se non lo si volesse più utilizzare su Amazon.it, i docenti potranno chiederne la riconversione sul loro saldo Carta del docente compilando il relativo modulo di riconversione disponibile sul sito di Amazon per l’ammontare non ancora utilizzato.

Il buono convertito in codice potrà essere inserito al momento della conclusione dell’ordine poco prima di saldare l’acquisto. In questo modo sarà possibile ottenere lo sconto sull’acquisto effettuato. Qualora l’ammontare del codice non fosse sufficiente a coprire l’intero importo dei prodotti acquistati, i docenti possono scegliere di usare un nuovo buono Carta del docente o proseguire utilizzando i normali metodi di pagamento.