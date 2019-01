Modem libero, i parametri di configurazione

Filippo Vendrame,

Dal primo dicembre 2018 è entrata in vigore la delibera AGCOM 348/18/CONS conosciuta come la delibera per il “modem libero“. A partire da quella data agli utenti è concessa la possibilità di poter utilizzare un modem di loro scelta nelle soluzioni di connettività di rete fissa. Gli operatori ai nuovi clienti non possono più imporre una loro soluzione come poteva accadere in passato. Trattasi di una rivoluzione importante che permette ai consumatori di avere maggiore libertà sulla propria linea Internet.

Tuttavia, una cosa è poterlo fare in teoria perché è tutt’altra cosa farlo in pratica visto che i modem di proprietà vanno poi configurati. Gli operatori, infatti, a seguito della delibera del modem libero sono obbligati a fornire i parametri di configurazione ma non a prestare assistenza tecnica. Recuperare i parametri di rete non è però sempre facile, anzi spesso si è costretti a dover girovagare sui siti degli operatori alla ricerca di quello che serve per configurare i modem. AVM, nota azienda che produce gli apprezzati modem Fritz!Box, ha creato una pagina riassuntiva dove è possibile trovare i parametri di configurazione di molti dei principali provider italiani.

Le informazioni riguardano sia i parametri di rete per la navigazione Internet che per l’eventuale telefonia VoIP associata. Lo schema riassuntivo specifica anche se sia necessario dover contattare l’assistenza clienti dell’operatore. In questo caso, AVM fornisce anche il relativo numero di telefono.

I tutorial correlati riguardano ovviamente i modem del produttore ma i parametri di rete illustrati possono essere utilizzati anche su di un qualsiasi altro dispositivo. AVM specifica che i dati delle guide sono tratti dalle informazioni pubbliche rilasciate dagli operatori e che questa speciale pagina riassuntiva sarà costantemente aggiornata ed ampliata.