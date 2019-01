Nintendo eShop, i saldi di Capodanno

Marco Locatelli,

Il nuovo anno di Nintendo comincia con una serie di nuovi sconti sullo store digitale del colosso nipponico. Nintendo eShop ha infatti lanciato i nuovi saldi di Capodanno per Nintendo Switch e Nintendo 3DS che saranno disponibili fino al 10 di gennaio.

Ovviamente a farla da padrona è la console Nintendo Switch, per la quale sono disponibili a prezzo tagliato Mario Kart 8 Deluxe, Octopath Traveler, Splatoon 2 e Arms, tutti a a 39,99 euro anziché 59,99 euro. Tra le offerte anche 1-2 Switch a 34,99 euro anziché 49,99, Snipperclips-Diamoci un taglio a 13,99 euro anziché 19,99 euro, Rocket League a 9,99 euro anziché 19,99 euro.

La compagnia di Kyoto non si dimentica di regalare ai possessori della console portatile Nintendo 3DS qualche perla scontata a 27,99 euro anziché 39,99 euro: Miitopia, Kirby: Planet Robobot, Pokemon Super Mystery Dungeon, Final Fantasy Life, New Style Botique 3 – La moda delle star, Mario Party: The Top 100.

Al prezzo di 13,99 euro anziché 19,99 euro ci sono invece i seguenti titoli: Super Mario 3D Land, Kirby: Triple Deluxe, Yoshi’s New Island.

Ricordiamo che nell’ambito dell’iniziativa My Nintendo con gli acquisti dei giochi sul Nintendo eShop o sul sito ufficiale Nintendo si ricevono punti d’oro che posso essere sfruttati per ottenere sconti sul prossimo acquisto di un titolo in versione digitale o un DLC oppure per regalarsi degli speciali premi, che possono essere dei semplici buoni sconto, oggetti in-game e tanto altro.

In termini economici, un punto d’oro corrisponde a un centesimo di euro. Ogni volta che si acquista un gioco si ottengono però punti d’oro solo fino al 5% di quanto si ha speso. Ad esempio, se si acquista un gioco da 50 euro si otterranno 250 punti d’oro, che daranno accesso a 2,50 euro di sconto sul prossimo acquisto. Con abbastanza punti si potranno addirittura riscattare giochi gratuitamente. Questi punti sono validi fino a 12 mesi dal momento in cui questi vengono ottenuti e scadono alla fine del mese.