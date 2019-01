Zalando: prima compri e poi paghi

Filippo Vendrame,

Zalando rivoluziona il mercato dell’ecommerce in Italia introducendo i servizi di pagamento posticipati per offrire ai suoi clienti un’esperienza d’acquisto personalizzata. La piattaforma di ecommerce di prodotti alla moda continua, dunque, a mettere al centro dei suoi interessi le esigenze dei clienti annunciando la nuova forma di pagamento “Prova prima, paga dopo!” disponibile per i clienti che acquistano con carta e “Bonifico Bancario posticipato entro 18 giorni”.

Trattasi di un’innovativa forma d’acquisto che permette ai clienti di Zalando di provare tutti i capi ordinati e pagare dopo solo quelli che vogliono tenere. La piattaforma online di prodotti alla moda è la prima realtà a portare in Italia i metodi di pagamento posticipati, introducendo così un nuovo trend ed elevando gli standard nel settore dell’ecommerce. L’azienda è costantemente impegnata a migliorare i propri servizi per offrire ai clienti di ogni paese un’esperienza di shopping unica analizzando le differenti preferenze e desideri di acquisto dei propri clienti. L’obiettivo è quello di fornire un fashion store personalizzato in cui si possa trovare il proprio prodotto ideale, farselo consegnare dove si preferisce e decidere quando e come pagare.

Questo progetto pilota posiziona Zalando come un pioniere in Italia nell’offrire pagamenti posticipati e rappresenta la soluzione perfetta per rispondere ai bisogni dei clienti che non solo desiderano scegliere il metodo di pagamento preferito, e in quest’ottica è stato introdotto il bonifico bancario tra le opzioni disponibili, ma anche quando pagare.

Gli Italiani potranno quindi avere a disposizione un’opzione per cui non dovranno pagare in anticipo e che permetterà loro non solo di ordinare taglie diverse, si possono ad esempio ordinare 2 taglie e pagarne solo una, una volta che si è deciso di tenere quella giusta, ma anche di beneficiare di un periodo di pagamento più lungo e in generale di gestire il proprio budget in modo più semplice e conveniente. Questa modalità aggiunge un enorme valore per i clienti italiani trasferendo l’esperienza dello shopping online direttamente nel soggiorno della propria casa che diventa un vero e proprio camerino di prova.

Estremamente soddisfatto di questa novità Lorenzo Pretti, Responsabile della Strategia Commerciale per il Sud Europa di Zalando, che ha rilasciato la seguente dichiarazione.

Siamo entusiasti di poter offrire un livello di convenienza mai visto prima dai consumatori italiani tramite questi nuovi servizi innovativi di pagamento posticipato. Il nostro obiettivo è quello di offrire la massima personalizzazione per i nostri clienti, che nei diversi Paesi europei hanno differenti necessità, le quali cambiano nel tempo. In Francia abbiamo testato e lanciato con successo il sistema di pagamento posticipato con carta nel 2016. Per i clienti francesi, questo era un modo di pagare online completamente nuovo e oggi circa un terzo dei clienti francesi utilizza questa opzione di pagamento. Non vediamo l’ora di vedere i risultati anche in Italia.