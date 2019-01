Carta del docente: offerta e promozioni Unieuro

Filippo Vendrame,

La Carta del Docente è un’iniziativa volta ad aiutare i docenti ad aggiornare e migliorare loro formazione promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La Carta del Docente prevede l’istituzione di una Carta elettronica al cui interno i docenti troveranno 500 euro per anno scolastico da spendere per la loro formazione. Questo bonus non può essere speso liberamente in quanto sarà possibile utilizzarlo solo per specifici acquisti. Per esempio, i docenti potranno utilizzare i 500 euro per comprare libri e testi, anche in formato digitale, hardware e software, iscrizioni a corsi e tanto altro. Per poter disporre della Carta del Docente, gli interessati dovranno accedere al portale dedicato registrandosi attraverso il loro SPID che è necessario per poter disporre di quest’iniziativa del Ministero.

Il bonus di 500 euro, inoltre, non potrà essere speso ovunque ma solo presso una serie di strutture e di esercenti autorizzati. Tra questi, per esempio, c’è Unieuro. Per facilitare l’utilizzo della Carta del Docente, la catena di elettronica ha aperto una pagina dedicata all’interno della quale è spiegato cosa è possibile fare con il bonus e come poterlo utilizzare. In particolare, alla fine della pagina sono presenti dei link rapidi che permettono di accedere a tutti i prodotti di Unieuro compatibili con la Carta del Docente. Trattasi di computer Desktop, notebook, tablet e computer 2-in-1.

Cliccando su ogni link sarà possibile visionare i prodotti acquistabili con il bonus. Unieuro evidenzia che l’acquisto online con il bonus richiede il ritiro in negozio e non è prevista la classica consegna a domicilio. Il buono sconto, infatti, sarà da consegnare fisicamente al momento del ritiro del prodotto. I passi da seguire sono i seguenti.

Tutti i docenti devono collegarsi al sito della Carta del Docente accedendo con lo SPID;

Andare nella pagina “crea buono” accessibile dal Menu;

Scegliere di acquistare in un negozio Unieuro;

Inserire l’importo del buono corrispondente al prezzo del bene;

Il buono creato sarà accompagnato da un codice identificativo che potrà essere salvato su un dispositivo o stampato per presentarlo all’esercente alla cassa.